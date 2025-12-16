حادث قطار طوخ، تغيير فلنكات السكك الحديدية تمهيدا لعودة حركة القطارات لطبيعتها

18 حجم الخط

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعمال تغيير الفلنكات المتضررة بخط السكك الحديدية بمنطقة السفاينة بمركز طوخ في محافظة القليوبية “حادث قطار طوخ”، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع آثار حادث سقوط حاويات قطار البضائع، واستعادة كفاءة الخط وتأمين مسير القطارات.

تغيير فلنكات السكك الحديدية تمهيدًا لعودة حركة القطارات لطبيعتها

وتشمل الأعمال استبدال الفلنكات التالفة على السكك الحديدية المتأثرة بحادث حاويات قطار طوخ، وفحص القضبان وتسوية السكة، إلى جانب مراجعة عوامل الأمان، تمهيدًا لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة.

تفاصيل حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة بقطار طوخ

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها تفاصيل حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد القطارات بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي داخل سور السكك الحديدية دون حدوث أي سقوط أو تأثير على الطريق الزراعي ودون خسائر بشرية أو إصابات بين الأهالي في المنازل الملاصقة السكة الحديد بقرية السفينة بطوخ.

متابعة الموقف ميدانيا لحادث حاويات قطار طوخ

أوضح بيان محافظة القليوبية أنه جرى انتقال أجهزة المحافظة ومديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًّا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات

أكد بيان محافظة القليوبية أنه جرى التوجيه بسرعة تأمين موقع الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات والدفع بلجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع الحادث، مع تأكيد عدم وجود خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من كافة الإجراءات.

وأضاف البيان أن المعاينة الأولية كشفت عن انهيار السور الحديدي بالكامل بمحيط موقع الواقعة، وحدوث تلفيات واسعة امتدت على طول الشارع، شملت تضرر واجهات المنازل ووقوع كسور في الجدران والنوافذ وقطع الأسلاك الكهربائية وفصل التيار عن المنطقة كإجراء احترازي، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وشهدت قرية السفاينة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، انقلاب حاويات فارغة من على قطار، بضائع ما أسفر عن سقوط عدد من الكونترات المحملة عليه، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما أسفر عن إحداث تلفيات ببعض المنازل المجاورة وتحطيم سيارة في مكان الواقعة.

