جامعة عين شمس تستقبل وفد المراجعة الخارجية لمشروع GEMS-TECH

استقبلت جامعة عين شمس وفد المراجعة الخارجية من الشركاء الأوروبيين لمشروع GEMS-TECH، المعني بـ «آفاق الملاحة البحرية الخضراء والابتكار التعاوني والتقنيات المستدامة»، والممول من برنامج إيراسموس بلس التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر، لمتابعة سير العمل بالمشروع في مصر.

تطوير المناهج الدراسية بكلية الهندسة

استقبل الوفد الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب ومدير المشروع بجامعة عين شمس، والدكتور وليد الختام أستاذ الطاقة المتجددة بكلية الهندسة والباحث الرئيسي للمشروع، والدكتور محمد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب.



وضم وفد المراجعة لجنة دولية من عدة دول أوروبية، شملت بلغاريا واليونان وكرواتيا وإستونيا، حيث استعرضت اللجنة أهداف المشروع التي تركز على تطوير المناهج الدراسية بكلية الهندسة، وإنشاء برامج تدريبية متخصصة من خلال قطاع الابتكار والتدريب، في مجال صناعة السفن المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم توجهات التحول نحو الملاحة البحرية الخضراء ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.

الاطلاع على التجهيزات والبنية التحتية الداعمة لتنفيذ البرامج التدريبية

وشملت الزيارة متابعة ما تم إنجازه ضمن أنشطة المشروع، إلى جانب تفقد إمكانيات قطاع الابتكار والتدريب من قاعات تدريب ومعامل متخصصة، والاطلاع على التجهيزات والبنية التحتية الداعمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتقدمة.



كما قام الوفد بزيارة متحف الزعفران، حيث كان في استقبالهم الدكتور ولاء الدين بدوي مدير المتحف، وأمناء المتحف، ومسؤولو العلاقات العامة والتواصل المجتمعي، وشملت الجولة قاعات العرض المتحفي التي تضم قطعًا أثرية ومقتنيات توثق الأهمية التاريخية لمصر منذ أقدم العصور وحتى العصر الإسلامي، إلى جانب مقتنيات الأسرة العلوية، بما يعكس البعد الحضاري والثقافي الذي تتميز به الجامعة.

وجدير بالذكر أن برنامج الزيارة يتضمن في يومه الثاني زيارة ميدانية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير – الإسكندرية، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع، بينما يشمل اليوم الثالث زيارة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لتفقد المعامل، وعقد لقاءات مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى ممثلي شركاء الصناعة المشاركين في تطوير المناهج الدراسية، بما يعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، ويؤكد دور الجامعة في دعم الابتكار وريادة الحلول المستدامة.

