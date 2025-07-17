الخميس 17 يوليو 2025
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محافظة القاهرة: بدء إجراءات تسكين أصحاب مكتبات سور الأزبكية

سور الأزبكية، فيتو
سور الأزبكية، فيتو

 أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت إجراءات تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية للكتب بالمكتبات الجديدة التي نفذتها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية، ضمن الاستعدادات النهائية الجارية لافتتاحها قريبًا.

أكشاك بيع الكتب بسور الأزبكية بعد تطويرها (صور)

محافظ القاهرة ومستشار الرئيس يناقشان تطوير حديقة الأزبكية

 وأكد محافظ القاهرة حرص الدولة على استعادة واحدة من العلامات الثقافية المميزة للقاهرة وهو سور الأزبكية للكتب، حيث انتهت وزارة الإسكان من إنشاء ١٣٣ مكتبة تم تصميمها بصورة حضارية وسيتم تسليمها تباعًا حيث روعى فى تصميمها أن تتوافق مع الشكل التراثى للمنطقة، وتسهل حركة هواة شراء الكتب القديمة، كما تم تزويدها بوسائل الحماية المدنية.

 

وأضاف محافظ القاهرة أن تطوير الحديقة يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضاري للعديد من مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، وتجديد الروح والدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

 وحديقة الأزبكية هي أحد أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، حيث تقوم الدولة بأعمال إعادة احيائها  كمتنفس ومتنزه لسكان القاهرة ضمن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، كما تتضمن أعمال التطوير استعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة، هذا إلى جانب استيعاب أكشاك الكتب الموجودة على أسوارها.

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