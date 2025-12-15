رفع 150 طن من نواتج تطهير ترعة تلبانة في الدقهلية

الإثنين 15 ديسمبر 2025
شهدت قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية حملة نظافة، حيث بلغ إجمالي أعمال التطهير لليوم الثاني على التوالي 150 طن تجمعات قمامة.

جاءت الحملات في استجابة عاجلة لتكليفات، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الذي أصدرها  أمس خلال جولته بقرية تلبانة مركز المنصورة، بتنفيذ حملة فورية لتطهير  الترع وخاصة ترعة  تلبانة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات على جانبيها وداخل المجرى المائي وبمدخل القرية.

وواصل محمد حمص مدير المخلفات المتكاملة بالمحافظة، على مدار يومين بالتنسيق مع مديرية الري ورئاسة مركز ومدينة المنصورة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع المخلفات من الترعة ومحيطها، والدفع بالمعدات اللازمة، لضمان سرعة التنفيذ واستعادة المظهر اللائق للترعة والقرية.

وفي هذا السياق، واستكمالا للأعمال قامت الحملة اليوم برفع 70 طن مخلفات قمامة بمدخل القرية، وكانت الحملة قد قامت أمس بوضع 4 صناديق لجمع القمامة بمحيط الترعة، ورفع 80 طن نواتج تطهير ومخلفات قمامة بمدخل القرية أمس.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات لن تقتصر على رفع المخلفات فقط، بل تشمل متابعة مستمرة، وتكثيف أعمال النظافة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الترع والمصارف، باعتبارها ثروة قومية يجب صونها للأجيال القادمة.

