رفع 150 طن من نواتج تطهير ترعة تلبانة في الدقهلية

18 حجم الخط

شهدت قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية حملة نظافة، حيث بلغ إجمالي أعمال التطهير لليوم الثاني على التوالي 150 طن تجمعات قمامة.

رفع 150 طن نواتج تطهير بترعة تلبانة

جاءت الحملات في استجابة عاجلة لتكليفات، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الذي أصدرها أمس خلال جولته بقرية تلبانة مركز المنصورة، بتنفيذ حملة فورية لتطهير الترع وخاصة ترعة تلبانة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات على جانبيها وداخل المجرى المائي وبمدخل القرية.

لليوم الثاني، حملة تطهير بترعة تلبانه

وواصل محمد حمص مدير المخلفات المتكاملة بالمحافظة، على مدار يومين بالتنسيق مع مديرية الري ورئاسة مركز ومدينة المنصورة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع المخلفات من الترعة ومحيطها، والدفع بالمعدات اللازمة، لضمان سرعة التنفيذ واستعادة المظهر اللائق للترعة والقرية.

رفع 70 طن في اليوم الثاني

وفي هذا السياق، واستكمالا للأعمال قامت الحملة اليوم برفع 70 طن مخلفات قمامة بمدخل القرية، وكانت الحملة قد قامت أمس بوضع 4 صناديق لجمع القمامة بمحيط الترعة، ورفع 80 طن نواتج تطهير ومخلفات قمامة بمدخل القرية أمس.

تكثيف أعمال النظافة

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات لن تقتصر على رفع المخلفات فقط، بل تشمل متابعة مستمرة، وتكثيف أعمال النظافة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الترع والمصارف، باعتبارها ثروة قومية يجب صونها للأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.