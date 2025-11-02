جولة ليلية لمحافظ الدقهلية لمتابعة أعمال النظافة وموقف الإشغالات بالمنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في جولة ليلية عددًا من شوارع مدينة المنصورة، لمتابعة أعمال منظومة النظافة وموقف الإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمراره في المتابعة الميدانية المُفاجئة للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات.

متابعة أعمال النظافة بحي شرق المنصورة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ منطقة مساكن الجلاء، وحثَّ الأهالي على الحفاظ على نظافة المكان، كما وجّه محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بمتابعة أعمال النظافة فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات تتعلق بإلقاء القمامة أو تغيير صفة الوحدات السكنية، مع رفع تجمعات القمامة فورًا ومنع كافة أشكال الإشغالات.

كما تفقد المحافظ شارع أحمد ماهر، حيث وجّه الشكر لصاحب أحد محلات الفواكه والخضروات نظير حفاظه على نظافة المكان المظهر الحضاري للشارع، مشيرًا إلى أنه مثال يُحتذى به في عمل المحلات وعرض السلع، كما أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال التي تلقي بمخلفاتها في الشارع.

متابعة الإشغالات بشوارع المنصورة

وأكد المحافظ تكثيف أعمال رفع الإشغالات بشوارع المدينة، ومنع أي معوقات لحركة المرور وخاصة في الشوارع الحيوية، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة، وشملت الجولة أيضًا متابعة الإشغالات بشارع الجلاء لمنع عودتها، وتفقد شوارع عبدالسلام عارف، وبورسعيد، والمشاية، والجمهورية، للتأكد من حالتها العامة.

متابعة عمل "النباشين" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم في حال مخالفة ضوابط العمل

واختتم المحافظ جولته بتفقد منطقة مدينة مبارك، حيث وجّه بمتابعة عمل "النباشين" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم في حال مخالفة ضوابط العمل. وخلال التفقد، اكتشف وجود قطع أرض فضاء تحتوي على تجمعات قمامة، فكلّف حي غرب المنصورة برفع تلك التراكمات على الفور حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، وطالَبَ المحافظ بمخاطبة أصحاب تلك الأراضي للحفاظ على نظافتها ومنع التلوث البيئي والحفاظ على المظهر الحضاري، مع تحرير المحاضر اللازمة في حال عدم الامتثال.

