حوادث

نيابة مدينة نصر تستمع لأقوال عاطل متهم بالتحرش بسيدة قعيدة

أدلى عاطل متهم بالتحرش بسيدة قعيدة أثناء معاينتها شقة للإيجار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهم إنه أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تأجير الشقق السكنية بقصد استقطاب ضحاياه من الفتيات والنساء.

وأضاف أنه عندما شاهد المجني عليها قعيدة تتحرك على كرسي استغل الفرصة، وظن أنه سيلامسها ولن تتكلم، ولن يصدقها أحد.


البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة قعيدة تفيد بتضررها من شاب لقيامه بالتحرش بها.

وقالت السيدة في البلاغ إنها كانت تريد شقة للايجار، وشاهدت الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فأخذت موعدا لمعاينتها، وتوجهت بالفعل إلى الشقة، وأثناء رؤيتها استغل المتهم إعاقتها وتحرش بها، ولامس أجزاء حساسة من جسدها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وترصد “فيتو” نص عقوبة التحرش، كالتالى:

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 

