إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تتجهان نحو العاصمة الروسية

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تتجهان نحو العاصمة، ليلة الأحد.

وقال عمدة موسكو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن "قوات الدفاع الجوي لوزارة الدفاع دمرت طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو"، مضيفا أن خبراء هيئات الطوارئ يعملون في مكان سقوط حطام الطائرة.

وبعد ساعة تقريبا أعلن سوبيانين عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى بالقرب من العاصمة الروسية.

وفي وقت سابق كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مساء الأحد عن إسقاط 71 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق روسية ومياه بحر آزوف خلال 3 ساعات، من الساعة 20:00 حتى 23:00 بتوقيت موسكو.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط 56 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية خلال 4 ساعات.

استئناف محادثات السلام

ويجتمع الرئيس الأوكراني والمفاوضون الأمريكيون مجددًا، اليوم الإثنين، في برلين، لاستئناف محادثات استمرت خمس ساعات أمس الأحد، وفق وكالة "فرانس برس".

وتأمل كييف في إقناع واشنطن بضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة لروسيا.



ولم يُقدّم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تفاصيل كثيرة، لكنه أكد عبر منصة "إكس" أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال "مناقشات معمقة حول خطة السلام المكونة من 20 نقطة، والبرامج الاقتصادية وغيرها".

دوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني دميترو ليتفين للصحفيين إن الأطراف "اتفقت على الاستمرار اليوم الاثنين، مضيفًا أن فولوديمير زيلينسكي سيتحدث الاثنين عن تطورات المباحثات.

ورصد مصور صحفي الرئيس الأوكراني وهو يغادر مقر المستشارية الألمانية، مكان انعقاد الاجتماع، قبيل الساعة التاسعة مساء (الثامنة مساء بتوقيت غرينتش).

