مصر تدين الهجوم المسلح في مدينة سيدني الأسترالية

18 حجم الخط

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، مؤكدة رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف، ومشددة على موقفها الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة كافة أشكال العنف والتطرف.

وأعربت جمهورية مصر العربية فى بيان لـ وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب أستراليا الصديق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.