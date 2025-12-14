الأحد 14 ديسمبر 2025
مصر تدين الهجوم المسلح في مدينة سيدني الأسترالية

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، مؤكدة رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف، ومشددة على موقفها الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة كافة أشكال العنف والتطرف.

وأعربت جمهورية مصر العربية فى بيان لـ وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب أستراليا الصديق.

