موعد ودية منتخب مصر أمام نيجيريا والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا، هي الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر انطلاقها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا الثلاثاء المقبل، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

منتخب نيجيريا، فيتو

إبراهيم عادل ينضم لمعسكر منتخب مصر

انضم إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا للمشاركة ضمن تشكيلة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

وشارك إبراهيم عادل في الحصة التدريبية لمنتخب مصر، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

