استئناف محادثات السلام بين أوكرانيا وأمريكا في برلين

يجتمع الرئيس الأوكراني والمفاوضون الأمريكيون مجددًا، اليوم الإثنين، في برلين، لاستئناف محادثات استمرت خمس ساعات أمس الأحد، وفق وكالة "فرانس برس".

وتأمل كييف في إقناع واشنطن بضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة لروسيا.



ولم يُقدّم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تفاصيل كثيرة، لكنه أكد عبر منصة "إكس" أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال "مناقشات معمقة حول خطة السلام المكونة من 20 نقطة، والبرامج الاقتصادية وغيرها".

بدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني دميترو ليتفين للصحفيين إن الأطراف "اتفقت على الاستمرار اليوم الاثنين، مضيفًا أن فولوديمير زيلينسكي سيتحدث الاثنين عن تطورات المباحثات.

ورصد مصور صحفي الرئيس الأوكراني وهو يغادر مقر المستشارية الألمانية، مكان انعقاد الاجتماع، قبيل الساعة التاسعة مساء (الثامنة مساء بتوقيت غرينتش).

وبالإضافة إلى الجولة الثانية من المحادثات الأوكرانية الأمريكية، من المتوقع أن يتواجد العديد من القادة الأوروبيين في برلين مساء الاثنين لتنسيق مواقفهم، والعمل على تعديل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، بعدما اعتبروا نسختها الأولى مراعية إلى حد بعيد لموسكو وشروطها.

وعلى غرار كييف، يعارض الأوروبيون الاستجابة لمطالب الكرملين التي يرونها متشددة.

ويخشون أن يتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أوكرانيا، وأن تُستبعد أوروبا من المناقشات المتعلقة بأمن القارة.

وبعد ظهر الأحد، استقبل المستشار الألماني فريديريش ميرتس، الرئيس زيلينسكي، وذلك في مبنى المستشارية، حيث رُفعت أعلام أمريكية وأوكرانية وأوروبية بهذه المناسبة.

وأظهرت صور نشرتها الرئاسة الأوكرانية الزعيمين برفقة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.

وتصافح زيلينسكي وويتكوف وهما يبتسمان.

وقال ميرتس عبر منصة "إكس"، إن "أسئلة صعبة" طرحت على طاولة المحادثات، وإن "المصالح الأوكرانية هي أيضًا مصالح أوروبية".

وقبل الاجتماع، قال زيلينسكي إنه يريد إقناع الولايات المتحدة بدعم وقف لإطلاق النار يتضمن تجميد خط المواجهة، وليس التنازل عن كل إقليم دونباس، وهو مطلب روسي ضمنته واشنطن في خطتها.

وأضاف "أود أن يدعمنا الأمريكيون في هذه النقطة".

ولطالما رفضت كييف وأوروبا تقديم هذا التنازل، معتبرين أن من شأنه أن يكافئ المعتدي.

كما أوضح زيلينسكي، قبل محادثات أمس الأحد، أن واشنطن لم ترد بعد على التعديلات التي أدخلتها أوكرانيا مع الأوروبيين على خطة إنهاء النزاع هذا الأسبوع.

