مساعد الرئيس الروسي: موسكو وواشنطن تعملان على صياغة ورقة واضحة البنود حول أوكرانيا

18 حجم الخط

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن تعملان على صياغة "ورقة واضحة النقاط تحدد صيغة ومستقبل الاتفاق حول أوكرانيا"، مشيرا إلى ضرورة إحداث واشنطن تغييرات جذرية في طرحها.

موسكو وواشنطن تعملان على صياغة ورقة واضحة البنود حول أوكرانيا

وذكر أوشاكوف: "يعمل الجانبان على تنسيق النقاط الصعبة التي ستحدد شكل ومصير الاتفاق المتعلق بأوكرانيا".

وتابع أن "الإدارة الأمريكية الحالية تؤكد اختلافها عن الأمريكيين الذين أشعلوا النزاع في أوكرانيا".

واضاف أن "المفاوضين الأمريكيين مقرّبون من الرئيس دونالد ترامب وينفذون تعليماته بوضوح".

اتصالات مكثفة بين روسيا وأمريكا

وأكد أوشاكوف "الاتصالات بين موسكو وواشنطن لا تدور حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل حول آفاق التوصل إلى تسوية مبكرة".

واستطرد: "تقدم الجيش الروسي خلق أجواء أفضل لمباحثات بوتين وويتكوف".

وأضاف: "لا أحد بمن في ذلك الأميركيين يمكنه إنكار التقدم الثابت للجيش الروسي على الأرض".

ولفت إلى أن "بعض القضايا حول أوكرانيا تتطلب أن تحدث الولايات المتحدة تغييرات جذرية في طرحها المكتوب".

وعن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قال أوشاكوف إنه "لم يتم خلال اجتماع بوتين وويتكوف مؤخرا بحث مواعيد وإمكانية مثل هذا اللقاء".

وتلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب وفقا لخطة قدمها الرئيس دونالد ترامب تتكون من 28 نقطة.

وأكد البيت الأبيض أنه يقترب من تسوية الأزمة الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.