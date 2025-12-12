تفاصيل انطلاق الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بالأوقاف

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاقَ الاختبارات الأولية لمسابقة (حفظ المتون)، في إطار جهودها الدعوية والعلمية، وتشجيعها على تعزيز الثقافة الشرعية واللغوية؛ إسهامًا في تكوين الشخصية الدينية الوسطية المستنيرة، وإذكاءً لروح التنافس الشريف بين الطلاب والباحثين والمهتمين بعلوم الدين واللغة من مختلف فئات المجتمع.

وتُعقد الاختبارات خلال الفترة من الثلاثاء 16 ديسمبر وحتى الخميس 19 ديسمبر 2025م، على مستوى المديريات الإقليمية، وفقًا لما يلي:

أولًا: الفرع الأول – الأطفال (من 4 إلى 14 سنة):

• متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري.

• متن المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري.

ثانيًا: الفرع الثاني – الكبار (من 15 سنة فأكثر من الأئمة والواعظات وغيرهم):

• متن الخريدة البهية في علم التوحيد للعلامة أحمد الدردير.

• متن الآجرومية لابن آجروم.

وأكدت الوزارة أن المسابقة تأتي في إطار دعم الوعي الديني والعلمي، واكتشاف المواهب المتميزة في مجال المتون الشرعية واللغوية على مستوى محافظات الجمهورية.

يُسمح بدخول الامتحان في جميع المديريات لمن لم يسبق له التسجيل على الموقع، مع الالتزام بالشروط الموضحة أعلاه.

وفي سياق آخر حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافقة 12 ديسمبر 2025، على أن تكون الخطبة الأولى تحت عنوان «التطرف ليس في التدين فقط»، للتوعية بان التطرف قد يتمثل في أشياء كثيرة حولنا، أو محصورةً في الزوايا الشرعيِّةِ، بل هو انحرافٌ سلوكيّ، واقتتالٌ فكريّ، يظهرُ حيثما يختلُ ميزانُ العدل، ويغيبُ سندُ الاعتدال.

التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء

على أن تكون الخطبة الثانية بعنوان “التطرفُ الرياضيُّ بمظاهرِهِ المُنْفلتَةِ، وبعصبيتِهِ المفرطةِ، هو انحرافٌ خطيرٌ عن سننِ الاعتدالِ، يضعُ صاحبَهُ في مواجهةٍ مباشرةٍ مع المحظوراتِ الشرعيةِ والآدابِ الأخلاقيَّةِ، والسلوكياتِ البغيضةِ التي تشملُ السخريةَ المهينةَ، والتنابزَ بالألقابِ المشينةِ، وإطلاقَ عباراتِ السبِّ والشتمِ.

