الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

لقي شابان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق نجع الدير بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث مروري على طريق نجع الدير بمركز فرشوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين، إثر وقوع حادث تصادم على طريق نجع الدير بمركز فرشوط، وجرى نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

محافظ قنا: شباب الصعيد محور أي خطة للتنمية ودعمهم ضرورة

وفي سياق منفصل قال خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن الشباب هم الثروة الحقيقية لمحافظات الصعيد، وأن دعمهم وتأهيلهم هو محور أي خطة تنموية تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي. 

وأضاف أن محافظة قنا حريصة على توفير بيئة مناسبة للشباب تمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل والمساهمة الفعلية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" في سوهاج وقنا يمثل فرصة حقيقية للشباب لتطوير قدراتهم والاندماج في سوق العمل بشكل مستدام، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات من خلال تيسير الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا مستشفي فرشوط مستشفي فرشوط المركزي مركز فرشوط مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال عبده مغربي في قنا بسبب تغطية الانتخابات

وزير الإسكان يستقبل محافظ قنا لبحث ملفات العمل المشترك

نتيجة انتخابات النواب في الدوائر الملغاة بـ قنا والإسكندرية والبحيرة (فيديو)

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

ريال مدريد يتقدم على ألافيس بهدف مبابي في الشوط الأول (فيديو)

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: بدء تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

هل نشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب؟ رئيس الشعبة يرد

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

هل الفتور في العبادة علامة على النفاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads