مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث بقنا

لقي شابان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق نجع الدير بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث مروري على طريق نجع الدير بمركز فرشوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين، إثر وقوع حادث تصادم على طريق نجع الدير بمركز فرشوط، وجرى نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

محافظ قنا: شباب الصعيد محور أي خطة للتنمية ودعمهم ضرورة

وفي سياق منفصل قال خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن الشباب هم الثروة الحقيقية لمحافظات الصعيد، وأن دعمهم وتأهيلهم هو محور أي خطة تنموية تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي.

وأضاف أن محافظة قنا حريصة على توفير بيئة مناسبة للشباب تمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل والمساهمة الفعلية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" في سوهاج وقنا يمثل فرصة حقيقية للشباب لتطوير قدراتهم والاندماج في سوق العمل بشكل مستدام، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات من خلال تيسير الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

