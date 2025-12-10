وليد آل علي: منصة "شغلني" إضافة حقيقية لمنظومة التوظيف في مصر والمنطقة

18 حجم الخط

قال الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية المدير التنفيذي بمكتب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات، إن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" يعكس نموذجًا مهمًا للتعاون الإقليمي في دعم الشباب وتمكينهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مؤكدا أن الاستثمار في بناء الإنسان هو الاستثمار الأكثر تأثيرًا واستدامة.

ما تقوم به منصة "شغلني" يمثل إضافة حقيقية لمنظومة التوظيف في مصر والمنطقة

وأشار آل علي إلى أن ما تقوم به منصة "شغلني" يمثل إضافة حقيقية لمنظومة التوظيف في مصر والمنطقة، لأنها قدمت منذ تأسيسها نموذجًا مبتكرًا يربط بين احتياجات سوق العمل وقدرات الشباب عبر حلول عملية تساعد في الحد من البطالة، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا مثل سوهاج وقنا.

وأضاف أن النجاحات التي حققتها "شغلني" خلال السنوات الماضية لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة رؤية واضحة وإدارة جادة، إلى جانب دعم مؤسسات تنموية رائدة مثل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، التي تبنت الفكرة منذ بدايتها وشاركت في تحويلها إلى منصة قادرة على تحقيق أثر ملموس في حياة مئات الآلاف من الشباب.

وأكد الدكتور وليد آل علي أن هذا المشروع المشترك يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز قدرات الشباب في الصعيد وإتاحة فرص عمل مستدامة لهم في قطاعات واعدة مثل السياحة والفندقة والصناعات البحرية، مشددًا على أن التعاون بين المؤسسات العربية والمصرية يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويفتح آفاقًا جديدة للأجيال القادمة.

نجيب ساويرس، فيتو

يذكر أن شركة "شغلني"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف أطلقوا مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا، الهادف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لضمان فرص توظيف مستدامة في مجالات السياحة والفندقة والصناعات البحرية.

فعاليات المؤتمر

وحضر المؤتمر كل من:

الدكتور خالد عبد الحليم – محافظ قنا

المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة، ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس

الدكتور وليد آل علي – أمين عام المدرسة الرقمية، ومدير تنفيذي بمكتب رئيس مجلس الوزراء – دولة الإمارات

اللواء إسماعيل الفار – مساعد أول وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب

عمر خليفة – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغلني

أنيس أقليمنضوس – رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر

نيفين الطاهري – رئيس مجلس إدارة شركة دلتا شيلد للاستثمار

إنجي اليماني – المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.