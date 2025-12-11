الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة انتخابات النواب في الدوائر الملغاة بـ قنا والإسكندرية والبحيرة (فيديو)

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
18 حجم الخط

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، نتيجة التصويت في الـ 19 دائرة الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. 

وجاءت النتيجة كالآتي: 

في محافظة قنا، الدائرة الأولى مركز قنا، تجرى جولة الإعادة بين كل من: 

 مصطفى محمود وأحمد عبد السلام وسعودي صابر وسعد أبو زيد. 

وفي الدائرة الثانية  مركز  قوص، تجرى جولة الإعادة بين كل من:

أبو الحسن الجزار وأحمد عبد الله وعلى عبد القادر محمود ومحمود الأنور. 


و في الدائرة الثالثة مركز  نجع حمادي، فاز محمد أبو الطيب قنديل الشهير بفتحي قنديل. 

بينما تجرى جولة الإعادة بين خالد خلف الله وعبد النبي محمد  الشهير بهشام لاشعيني، وعبد الباسط عبد النبي ومحمود المنوفي على. 

وفي الدائرة الرابعة مركز أبو تشت، تجرى الإعادة  بين عصام عبد الله على سليم، واحمد مصطفى الدربي، وأحمد عبد الحميد، وطارق عيسى. 

وفي محافظة الاسكندرية دائرة قسم الرمل، فاز بالانتخابات كل من أحمد عبد المجيد وعمر جمال. 

بينما تجرى جولة الإعادة  بين كل من حازم مصطفي وعفيفي كامل. 

وفي محافظة  البحيرة، الدائرة الأولى مركز  دمنهور، تجرى الإعادة بين كل من، سناء انو برغش، وطه عبد الجواد الشهادوي، وعلاء زعيتر، ومحمود مبارك، ورضا الشريف ومحمد عبد الوهاب بهنسي. 

وفي الدائرة الثالثة مركز أبو حمص، تجرى جولة الإعادة بين على أبو نعمة، وأحمد عرجاوي، وصالح شيشي، ومحمود رشاد. 

وفي الدائرة الثامنة مركز إيتاي البارود، تجرى جولة الإعادة بين شمس الدين أنور، وأحمد سعيد ابو عمر، وسعيد عبده شتا، وعماد الغنيمي. 

وقال المستشار حازم بدوي: “جاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون التى قدمت إليها بشأن المرحلة الثانية، كاشفة عن أن التجرية الديمقراطية تسير في طريقها الصحيح بعيد عن أي معوقات. وأدعو الناخبين للمشاركة في الإعادة، واطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة”. 

 

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

 

وأجريت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة الـ19 خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

 

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

 

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

 

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

 

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

 

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

 

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

 

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

 

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

 

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

 

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

 

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

 

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

 

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

 

بينما أجريت في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات المحكمة الإدارية العليا المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الدوائر الملغاة الاسكندرية والبحيرة الإدارية العليا

مواد متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين "القابضة للصوامع" و"الإيطالية للتعاون" لدعم مشروعات الأمن الغذائي

بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق لجان الانتخابات في الـ 30 دائرة الملغاة

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

أسماء الفائزين في محافظتي الجيزة والفيوم بالدوائر الانتخابية الملغاة (فيديو)

الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين بجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ( فيديو وصور)

حازم بدوي: اعتماد النتائج الرسمية لـ19 دائرة ملغاة ودائرة جولة الإعادة بانتخابات النواب (فيديو )

بعد قليل، مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب

الهيئة الوطنية: النزول للتصويت هو الضمانة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

الحكومة توضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

المتحدة تفتتح موسمًا موسيقيًا عالميًا لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights)

مصدر بالزمالك: النادي أنهى ترتيبات صرف مستحقات اللاعبين بالكامل

المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل بتهمة سرقة المواطنين في السلام

تجارة عين شمس تحتضن قمة أكاديمية حول الذكاء الاصطناعي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads