نتيجة انتخابات النواب في الدوائر الملغاة بـ قنا والإسكندرية والبحيرة (فيديو)

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، نتيجة التصويت في الـ 19 دائرة الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وجاءت النتيجة كالآتي:

في محافظة قنا، الدائرة الأولى مركز قنا، تجرى جولة الإعادة بين كل من:

مصطفى محمود وأحمد عبد السلام وسعودي صابر وسعد أبو زيد.

وفي الدائرة الثانية مركز قوص، تجرى جولة الإعادة بين كل من:

أبو الحسن الجزار وأحمد عبد الله وعلى عبد القادر محمود ومحمود الأنور.



و في الدائرة الثالثة مركز نجع حمادي، فاز محمد أبو الطيب قنديل الشهير بفتحي قنديل.

بينما تجرى جولة الإعادة بين خالد خلف الله وعبد النبي محمد الشهير بهشام لاشعيني، وعبد الباسط عبد النبي ومحمود المنوفي على.

وفي الدائرة الرابعة مركز أبو تشت، تجرى الإعادة بين عصام عبد الله على سليم، واحمد مصطفى الدربي، وأحمد عبد الحميد، وطارق عيسى.

وفي محافظة الاسكندرية دائرة قسم الرمل، فاز بالانتخابات كل من أحمد عبد المجيد وعمر جمال.

بينما تجرى جولة الإعادة بين كل من حازم مصطفي وعفيفي كامل.

وفي محافظة البحيرة، الدائرة الأولى مركز دمنهور، تجرى الإعادة بين كل من، سناء انو برغش، وطه عبد الجواد الشهادوي، وعلاء زعيتر، ومحمود مبارك، ورضا الشريف ومحمد عبد الوهاب بهنسي.

وفي الدائرة الثالثة مركز أبو حمص، تجرى جولة الإعادة بين على أبو نعمة، وأحمد عرجاوي، وصالح شيشي، ومحمود رشاد.

وفي الدائرة الثامنة مركز إيتاي البارود، تجرى جولة الإعادة بين شمس الدين أنور، وأحمد سعيد ابو عمر، وسعيد عبده شتا، وعماد الغنيمي.

وقال المستشار حازم بدوي: “جاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون التى قدمت إليها بشأن المرحلة الثانية، كاشفة عن أن التجرية الديمقراطية تسير في طريقها الصحيح بعيد عن أي معوقات. وأدعو الناخبين للمشاركة في الإعادة، واطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة”.

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وأجريت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة الـ19 خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما أجريت في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم

