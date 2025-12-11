الخميس 11 ديسمبر 2025
رياضة

حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007 (صور)

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن في زيارة منتخب 2007
حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على زيارة الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، خلال مرانهم اليوم، وذلك بملاعب مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

رسالة حسام وإبراهيم حسن للاعبي منتخب 2007

وأكد حسام حسن للاعبي منتخب مصر مواليد 2007 أن منتخبات الشباب والناشئين تمثل مستقبل الكرة المصرية، مطالبًا إياهم بالعمل الجاد والتركيز وضرورة اللعب أمام الجميع بندية وثقة.

من جانبه، تمنى إبراهيم حسن التوفيق لمنتخب مصر مواليد 2007، مؤكدًا أنهم نواة حقيقية لمستقبل الكرة المصرية، وأن مواهب هذه المرحلة السنية تستحق المتابعة المستمرة.

وائل رياض يثني على الزيارة

بينما أثنى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، على الزيارة، مؤكدًا أنها تمثل دفعة معنوية قوية للاعبين، وتمنحهم المزيد من الحوافز لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.

