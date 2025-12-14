نقابة المهن التمثيلية تنعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

18 حجم الخط

ببالغ الحزن والأسى، نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس إدارة النقابة، رحيل وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب، أحد القامات الثقافية الكبيرة.

نقابة المهن التمثيلية تنعي محمد صابر عرب

وأكدت النقابة في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن الراحل كان نموذجًا للمثقف المستنير والمسؤول الوطني، وأسهم خلال مسيرته الحافلة في دعم الفنون والآداب، وتعزيز دور الثقافة كقوة ناعمة مؤثرة في وجدان المجتمع.

وجاء في بيان النقابة: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، ومحبيه، وتلاميذه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الدكتور محمد صابر عرب

ولد الدكتور محمد صابر عرب عام 1948، وكان أستاذًا لتاريخ العرب الحديث في جامعة الأزهر، وحصل على جائزة الدولة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية، كما حصل على جائزة النيل في العلوم الإجتماعية أيضا عام 2024.

شغل منصب وزير الثقافة في ثلاث حكومات متعاقبة، وتولى رئاسة دار الكتب والوثائق القومية، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات القيمة في التاريخ والسياسة والفكر، منها: الحركة الوطنية في مصر 1908-1914، حادث 4 فبراير 1942 والعلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، مدخل إلى تاريخ أوروبا الحديث، تاريخ العرب الحديث، الأحزاب المصرية 1922-1953، أربعون عامًا على حرب السويس، وثائق مصر في القرن العشرين، أزمة مارس 1954 في الوثائق البريطانية، أوراق الدكتور طه حسين، الدين وغيرها.

