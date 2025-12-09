الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
المهن التمثيلية ناعية الدكتورة منى صادق: أستاذة الأجيال

الدكتورة منى صادق
الدكتورة منى صادق والدكتور أشرف زكي
نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الدكتورة منى صادق، أستاذة مادة الإلقاء والتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والتي رحلت تاركة إرثًا فنيًا وتربويًا عظيمًا في قلوب طلابها ومحبيها وكل من تتلمذ على يدها التى لقبوها بـ أستاذة الأجيال .

نقابة المهن التمثيلية تنعي الدكتورة منى صادق

وجاء في بيان النقابة: “يتقدم مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور اشرف زكي، بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة، ولأسرة معهد الفنون المسرحية، ولجميع الفنانين والدارسين الذين أثرت في مسيرتهم بعلمها وإنسانيتها وإخلاصها للمهنة”.

وتابع البيان: “رحم الله الفقيدة، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. 

