نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان الراحل نبيل الغول

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن، وفاة الفنان نبيل الغول، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية قدّم خلالها أعمالًا مميزة تركت أثرًا في وجدان الجمهور، وأسهم بها في إثراء الحركة الفنية.

نقابة الممثلين تنعي الفنان نبيل الغول

وجاء في بيان نقابة الممثلين: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وزملائه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة الفنان نبيل الغول

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الفنان نبيل الغول بعد صراع مع المرض.

وأعلن عن الوفاة نجله من خلال صفحة الراحل الرسمية، فكتب قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون أبى الغالى الحاج نبيل الغول فى ذمة الله”

عزاء الفنان نبيل الغول

وأكد نجل الفنان نبيل الغول أن عزاء الراحل سيقام بدار مناسبات الشبان المسلمين بطنطا.

مسيرة الفنان نبيل الغول

نبيل الغول هو ممثل شارك بأكثر من 82 مسلسل ومن أشهر أعماله، مسلسل الشهد والدموع ج1 في عام 1983.

بالإضافة إلى مسلسل ذئاب الجبل في عام 1993، ومسلسل ترويض الشرسة في عام 1996، ومسلسل إمام الدعاة في عام 2002.

