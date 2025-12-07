أسعار ومواصفات سيارات شيري TIGGO4 العائلية

18 حجم الخط

طرحت سيارات شيري TIGGO4 العائلية، بالأسواق.. وتتميز بمساحات قاعدة العجلات الطويلة 2,610 مم مساحة داخلية، وتظل السلامة بالتزام TIGGO4 الثابت تجاه العائلات، متماشية مع مبدأ TIGGO "السلامة بلا تنازلات"، وتأتي مزودة بهيكل قوي عالي المتانة وأنظمة حماية ذكية متكاملة في جميع الفئات.

مواصفات سيارات شيري TIGGO4 العائلة

وحصلت النسخة المخصصة لسيارات لأستراليا ونيوزيلندا على تقييم ممتاز بنسبة 87٪ في حماية الأطفال في اختبار ANCAP، كما زودت بأقفال الأمان الذكية للأطفال، والنوافذ الكهربائية المضادة للانغلاق تغطي كل جانب من جوانب حماية الأطفال وللسائقين، تعمل المساعدات الذكية مثل الرؤية المحيطية 360°، وتحذير مغادرة المسار، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كرفيق صبور يقلل من قلق السائقين الجدد ويملأ كل رحلة بالثقة.

أسعار سيارات شيري تيجو 4

تتوفر أسعار شيري تيجو 4 2026 في ثلاث فئات مختلفة لتلبية احتياجات العملاء:

الفئة Comfort: بسعر يبدأ من 875 ألف جنيه.

الفئة Luxury: تأتي بسعر 915 ألف جنيه.

الفئة Luxury Turbo: الأعلى تجهيزًا وتُعرض بسعر 980 ألف جنيه.

مع نمو العائلة من زوجين إلى ثلاثة، ترتفع توقعاتهم بشأن السلامة وجودة السيارة أصبحت TIGGO7 - البطلة المتكررة في صادرات SUV من فئة A في الصين - الخيار المتوازن والموثوق لأكثر من مليون عائلة حضرية حول العالم.



في جوهرها، تكمن السلامة المعتمدة عالميًا والمستوى القياسي للفوز بالجوائز. فقد منحت كل من ENCAP، وANCAP (نسخة أستراليا/ نيوزيلندا) سلسلة TIGGO7 أعلى تقييمات الخمس نجوم، بفضل أدائها المتميز في حماية البالغين وحماية الأطفال؛ مما يعزز سمعتها كـ"حارس العائلة" الحقيقي.

وتتجاوز هذه الوعدات السلامة المختبرية إلى الواقع العملي، حيث أثبت جسمها المتين وأنظمة الوسائد الهوائية الشاملة فعاليتها في حماية كل فرد من العائلة عند الضرورة.



مع تصميم المقاعد المرن وحمولة تصل إلى 1,500 لتر، وتستوعب TIGGO7 بكل سهولة كل شيء من مشتريات البقالة إلى معدات التخييم للعطلات، موسعة حدود الإمكانيات في الحياة العائلية اليومية.

مقصورة واسعة وذكية للعائلات الكبيرة

للعائلات الأكبر حجمًا، تأتي الرحلات مصحوبة بالمزيد من اللراحة والمزيد من الأمتعة. تلبي TIGGO8 كلا الحاجتين بمقاعد 5+2 مرنة ومقصورة ذكية مصممة بعناية. تصميم "قصير الطول، طويل قاعدة العجلات" يضمن أن الصف الثالث عملي تمامًا.

ويمكن طي الصفوف الخلفية لتصل مساحة التحميل القريبة من 1,930 لتر، جاهزة لكل شيء من عربات الأطفال إلى ألواح التزلج.



على الطريق، تغطي 19 ميزة مساعدة القيادة المتقدمة (ADAS) خمسة سيناريوهات رئيسية بما في ذلك القيادة، الرجوع إلى الخلف، وظروف القيادة الليلية.. توفر الرؤية الشفافة المحيطية بزاوية 540° سهولة في المناورة في الأماكن الضيقة بدون إجهاد.

وكما في TIGGO7، تقدم TIGGO8 حماية موثوقة مع تقييمات السلامة الخمس نجوم من ANCAP، وENCAP؛ مما يضمن رحلة آمنة ومريحة لجميع أفراد الأسرة متعددة الأجيال، بما في ذلك كبار السن والأطفال.



ويحقق نظام Chery Super Hybrid (CSH) استهلاك وقود استثنائي يبلغ 1.4 لتر/100 كم، ومدى يصل إلى 1,400 كم، ونظام دفع رباعي ذكي، لضمان ألا يقف أي طريق أو طقس بين عائلتك والرحلة إلى المنزل.



وتمتد الحماية لتشمل كل فرد من أفراد الأسرة، بما في ذلك الحيوانات الأليفة. ففي أكتوبر الماضي، حصلت TIGGO9 على شهادة TÜV SÜD الألمانية الصديقة للحيوانات الأليفة - المعروفة بـ "أوسكار الصناعة" - بفضل استخدام المواد الصديقة للبيئة ووضع "Pet Mode" المخصص. حتى خلال التوقفات القصيرة، تظل الحيوانات الأليفة آمنة ومريحة في مقصورة مكيفة، لتصبح "الرحلة العائلية" شاملة للجميع.

