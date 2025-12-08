4 % ارتفاعا في تراخيص السيارات الملاكي في نوفمبر 2025

18 حجم الخط

السيارات الملاكي، كشفت ا لإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات المرخصة خلال شهر نوفمبر 2025، حيث تم ترخيص 59362 سيارة "زيرو"بنسبة ارتفاع 4 %عن الشهر السابق.

وأوضحت لإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، أن عدد المركبات التى تم ترخيصها 1765 مركبة موديل 2022 و 1102 مركبة موديل 2023 و1975 مركبه موديل 2024 و21616 مركبة موديل 2025 و32904 مركبة موديل 2026.

إجمالي السيارات الملاكى المرخصة في شهر نوفمبر



أضافت لإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19411 سيارة ملاكي بنسبة بانخفاض بلغ -0.4%عن الشهر السابق وجاءت الأرقام 174 سيارة موديل 2022 و376 سيارة موديل 2023 و569 سيارة موديل 2024 و2995 سيارة موديل 2025 و15297 سيارة موديل 2026.

إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية المرخصة في مصر



ووفقًا لتقرير الصادر من مجمعة التامين الاجبارى علي السيارات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، احتلال سيارات بى واى دى علي المركز الاول. بعد ترخيص مايقرب من 429 سيارة واستحوذت سونج بلا س علي المركز الثاني بعد ترخيص ما يقرب من 157 سيارة أما زيكر فقد جاءت فى المركز الثالث بعد ترخيص 94 سيارة واستحوذت سيارتها اكس 7 على نفس المركز بعد ترخيص 66 سيارة.

