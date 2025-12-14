الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة توضح حقيقة نفوق 500 رأس ماشية بمحافظة المنوفية

حقيقة نفوق 500 رأس
حقيقة نفوق 500 رأس ماشية بمحافظة المنوفية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تردد بشأن نفوق 500 رأس ماشية بمحافظة المنوفية.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محافظة المنوفية سجلت حالتين فقط مصابتين بمرض الحمى القلاعية، ولا صحة للأرقام المتداولة بشأن نفوق أعداد كبيرة من الماشية.

ووفقًا للوزارة، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جميع الحيوانات التي تم تحصينها ضد الحمى القلاعية لم تُصب بالمرض، مشيرًا إلى الحالات المصابة تركزت في الحيوانات التي امتنع أصحابها عن التحصين، مؤكدًا أن التقاعس عن التحصين يعد السبب الرئيسي في انتشار المرض.


وأشار البيان إلى أن حملات التحصين يتم تنفيذها بصفة دورية ثلاث مرات سنويًا، ضمن خطة الدولة لبناء مناعة قوية ومستدامة لدى الثروة الحيوانية، بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف البيان أن إجمالي جرعات التحصين التي تم تنفيذها ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تجاوز حتى الآن 8.5 مليون جرعة، منذ انطلاق الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد المركز الإعلامي أن الالتزام بتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية ومنع تكرار انتشار المرض.

كما أوضح المركز الإعلامي أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتوازي مع أعمال التحصين، نفذت أكثر من 7 آلاف ندوة إرشادية على مستوى القرى والمراكز، إلى جانب حملات التوعية المباشرة للمربين، والمرور الميداني على أسواق الماشية لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، فضلًا عن أعمال التقصي الوبائي وتقديم الدعم الفني والإرشادي.

وتناشد الوزارة كافة المربين بضرورة التعاون مع الحملة القومية الجارية، والإسراع بتحصين ماشيتهم في المواعيد المحددة، حفاظًا على الثروة الحيوانية، مع استمرار تلقي البلاغات وطلبات التحصين والدعم عبر الخط الساخن 19561.

وزارة الزراعة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي محافظة المنوفية الحمي القلاعية الهيئة العامة للخدمات البيطرية

الجريدة الرسمية
