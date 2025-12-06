طالب بتغيير اسم عائلته لحيوان آخر، فيديو مسرب لبشار الأسد ولونا الشبل

18 حجم الخط

بثت قناة "العربية/الحدث" تسجيلات مصورة تجمع الرئيس السوري السابق بشار الأسد بمستشارته السابقة لونا الشبل، تتضمن أحاديث خاصة تكشف مواقف حادة وسخرية من جهات ووقائع داخل الساحة السورية.

تسريبات لبشار الأسد ولونا الشبل

وفي أحد الفيديوهات ظهر الأسد وهو يوجه شتائم حادة متعلقة بالغوطة قائلا "…….. أبو الغوطة"، بينما تكشف لقطات أخرى حوارًا بينه وبين لونا الشبل تتحدث خلاله عن "تباهي حزب الله بقدراته" قبل أن تضيف: "والآن لم نسمع له صوتًا".

العربية تحصل حصريا على تسجيلات سابقة لبشار الأسد مع لونا الشبل.. الأسد لمستشارته: "يلعن أبو الغوطة"#قناة_العربية #سوريا pic.twitter.com/tFvf1513wL — العربية (@AlArabiya) December 6, 2025

كما قال الأسد لفريقه من الغوطة: سندخل سقبا وكأني لا أعلم أنها تحررت.

الأسد يسخر من جنود سوريين

كما تتضمن التسجيلات مشاهد يسخر فيها الأسد ولونا الشبل من جنود سوريين ظهروا وهم يقبّلون يد الأسد خلال لقاءات سابقة.

فيديو حصري للعربية لبشار الأسد يقود سيارة وبجواره مستشارته لونا الشبل.. ويظهر بالمقطع آليات عسكرية.. ولونا تسأل: هذه إلهم ولاّ إلنا؟".. ليرد بشار: وين الشباب.. ما فيه حدا.. غريبة"#سوريا #العربية pic.twitter.com/A1cbRlg8xp — العربية (@AlArabiya) December 6, 2025

وفي مقطع آخر قال الأسد للونا الشبل، إنه لا يشعر بشيء عند رؤية صوره بالشوارع، وذلك بعد سؤالها له ماذا يشعر عند رؤية صوره بالشارع.

الأسد يسخر من اسم عائلته

كما أظهرت التسجيلات أن بشار الأسد ولونا الشبل وجها سخرية لاذعة تجاه الشرطة السورية ووزير الداخلية، فيما نقل عن الأسد قوله في حديث عن وضع سوريا: "لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف".

وفي مقطع آخر ظهر الأسد وهو يسخر من اسم عائلته، قائلًا: "يجب تغييره باسم حيوان آخر".

وجدير بالذكر أن بشار الأسد غادر مع عائلته إلى روسيا عقب سقوط النظام.

