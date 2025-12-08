الإثنين 08 ديسمبر 2025
خارج الحدود

بالملايين، مفوضية الأمم المتحدة تكشف عدد العائدين لسوريا بعد سقوط نظام الأسد

بشار الأسد، فيتو
أفادت مفوضية الأمم المتحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتى الآن، في أعقاب سقوط  نظام بشار الأسد.

 تعداد العائدين لسوريا بعد سقوط  نظام الأسد

وأكدت على الحاجة الماسة لدعم دولي أكبر للحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار في سوريا.

وأضافت المفوضية الأممية  أن من بين العائدين، أكثر من مليون ومئتي ألف سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من مليون وتسعمئة ألف نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

سوريا تحتفل بالذكرى الأولى لسقوط بشار الأسد

ويحيي السوريون، اليوم الإثنين، الذكرى الأولى للإطاحة بـ بشار الأسد، في حين تكافح الدولة التي تعاني من الانقسامات من أجل تحقيق الاستقرار والتعافي بعد حرب دامت لسنوات.

ومن المقرر أن تشهد ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات رسمية، وقد امتلأت بالفعل بحشود مبتهجة استعدادا للثامن من ديسمبر، كما ستقام احتفالات في أماكن أخرى بأنحاء البلاد.

 فرار الأسد من سوريا إلى روسيا

وفر الأسد من سوريا إلى روسيا قبل عام عندما سيطرت المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع على دمشق، وأطاحت به بعد حرب دامت لأكثر من 13 عاما اندلعت عقب انتفاضة ضد حكمه.

 وتشهد بعض مناطق سوريا احتفالات منذ عدة أيام؛ إذ امتلأت شوارع حماة بالآلاف يوم الجمعة ملوحين بالعلم السوري الجديد إحياء لذكرى اليوم الذي سيطرت فيه قوات المعارضة على المدينة خلال تقدمهم السريع صوب دمشق.

