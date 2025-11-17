وفد عسكري روسي تركي يتفقد مناطق جنوب سوريا لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد

18 حجم الخط

زار اليوم الإثنين وفد عسكري روسي تركي سوري مناطق في جنوب غرب سوريا، وهو الوفد الأول من نوعه الذي يزور تلك المناطق منذ سقوط النظام السوري السابق.

وأعلنت مصادر محلية في محافظة القنيطرة أن "وفدًا عسكريًا وصل إلى محافظة القنيطرة يستقل 15 سيارة دفع رباعي، ترافقها 10 سيارات من الأمن العام والشرطة العسكرية السورية إلى القطاع الشمالي من المحافظة ".

وأضافت المصادر، أن الوفد توجه من مدينة سعسع بريف دمشق، إلى منطقة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، المحاذية لمحافظة القنيطرة، ثم إلى التلول الحمر في غرب بلدة بيت جن، والتي كانت نقطة عسكرية روسية سابقًا، ثم إلى ريف القنيطرة الأوسط.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الذي لم تعلن مهمته تفقد بعض المواقع العسكرية التي كانت مقرات للقوات الروسية خلال حكم النظام السابق.

ويرى مراقبون أن في جولة الوفد العسكري اليوم في مناطق جنوب سوريا، تنفيذ للتفاهمات بين القيادتين السورية والروسية، خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع، في الشهر الماضي إلى موسكو، ووصول نائب وزير الدفاع الروسي إلى دمشق أمس الأحد.

ويشير المراقبون إلى أن انتشار القوات الروسية في جنوب سوريا، هو لسحب الذرائع من إسرائيل التي سيطرت على مناطق واسعة في محافظات ريف دمشق، والقنيطرة، ودرعا وتشكل تهديدًا للمدنيين الذين اعتقلت العشرات منهم.

