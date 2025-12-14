الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"التموين" تفتتح الفرع الرابع لـ"كاري أون" بمدينة الإنتاج الإعلامي الثلاثاء

وزير التموين
وزير التموين
18 حجم الخط

تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفرع الرابع من "كاري أون" مدينة الإنتاج الإعلامي بمحافظة الجيزة، الثلاثاء القادم. 

 وذلك على مساحة 300 متر مربع، على غرار الفرع الرئيسي في كلية البنات، والذي يضم كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمنظفات والتي تنتجها الشركة القابضة من خلال 22 شركة تابعة.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع "كاري أون" الجديد بمرافقة كل من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقيادات الوزارة والمحافظة.

وذلك بعد افتتاح الفرع الرئيسي بكلية البنات بالقاهرة، إلى جانب افتتاح فرعي الأميرية والسيدة زينب والمتخصصة في نشاط بيع اللحوم والأسماك، بما يعكس سرعة التنفيذ وحرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة التموين أن افتتاح الفرع الرابع من العلامة التجارية "كاري أون" بهدف تطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة والتي تصل إلى 40 ألف منفذ ما بين مجمع استهلاكي، بدالي التموين، منافذ مشروع جمعيتي.

وأوضحت أن مشروع "كاري أون" يحافظ على الدور الاجتماعي لهذه المنافذ مع تقديم خدمات مطورة وأسعار تنافسية وجودة أعلى، في إطار تجربة تسوق عصرية تليق بالمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين اللحوم والدواجن والأسماك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللحوم والدواجن المنافذ الاستهلاكية

مواد متعلقة

وزير التموين يوجه بتشديد الرقابة على سوق الذهب وتعزيز التحول الرقمي

وزير التموين: هدفنا تعزيز كفاءة المطاحن لضمان استقرار وجودة الخبز المدعم

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

دار الإفتاء عن واقعة التنمر على أحمد السقا: إثم عظيم يقع ضمن كبائر الذنوب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads