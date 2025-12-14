"التموين" تفتتح الفرع الرابع لـ"كاري أون" بمدينة الإنتاج الإعلامي الثلاثاء

18 حجم الخط

تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفرع الرابع من "كاري أون" مدينة الإنتاج الإعلامي بمحافظة الجيزة، الثلاثاء القادم.

وذلك على مساحة 300 متر مربع، على غرار الفرع الرئيسي في كلية البنات، والذي يضم كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمنظفات والتي تنتجها الشركة القابضة من خلال 22 شركة تابعة.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع "كاري أون" الجديد بمرافقة كل من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقيادات الوزارة والمحافظة.

وذلك بعد افتتاح الفرع الرئيسي بكلية البنات بالقاهرة، إلى جانب افتتاح فرعي الأميرية والسيدة زينب والمتخصصة في نشاط بيع اللحوم والأسماك، بما يعكس سرعة التنفيذ وحرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة التموين أن افتتاح الفرع الرابع من العلامة التجارية "كاري أون" بهدف تطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة والتي تصل إلى 40 ألف منفذ ما بين مجمع استهلاكي، بدالي التموين، منافذ مشروع جمعيتي.

وأوضحت أن مشروع "كاري أون" يحافظ على الدور الاجتماعي لهذه المنافذ مع تقديم خدمات مطورة وأسعار تنافسية وجودة أعلى، في إطار تجربة تسوق عصرية تليق بالمواطن المصري.

