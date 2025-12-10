الأربعاء 10 ديسمبر 2025
وزيرة التنمية المحلية تتابع أعمال إزالة للأدوار المخالفة بعدد من العقارات في القاهرة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تنفيذ  مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة  لأعمال إزالة عدد من العقارات المخالفة بأحياء السلام أول والمقطم  بمحافظة القاهرة.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال المخالف حيث تم الربط مع مركز السيطرة الموحد بالمحافظة  لمتابعة أعمال الإزالة كاملة.

 

متحدث مجلس الوزراء يكشف عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء (فيديو)

محافظ الجيزة: تخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25%

متابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف

جاء ذلك عبر تقرير تلقته د.منال عوض اليوم من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس اللجنة المشكلة بقرار وزيرة التنمية المحلية لمتابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ الإزالة لدور مخالف لعقار بشارع ٣٣ مخالف لشروط الترخيص بحي المقطم، وكذا تم تنفيذ الإزالة لعدد ٣ أدوار لعقار مخالف بشارع دار الغد متفرع من شارع التروللي وعدد ٢ دور لعقار مخالف بشارع محمد جلال  بحي السلام أول.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية،  رئيس اللجنة باستمرار المتابعة مع كافة محافظات الجمهورية للتصدي للمخالفات البنائية في المهد وإزالتها حتى سطح الأرض وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت الدكتورة منال عوض،  على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون والتصدي بكل حسم  لاي بناء مخالف في المهد، وطالبت رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمرور والمتابعة الميدانية وفرق المتابعة لرصد أى مخالفات والتعامل الفوري معها.

