خريطة مجلس النواب بعد الحصر العددي للدوائر الـ 30 الملغاة

كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجولة الأولى لمرحلتى الانتخابات الأولي والثانية، بالإضافة إلي الحصر العددى لأصوات الناخبين في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة، عن مؤشرات واضحة حول شكل مجلس النواب المقبل وخريطة التكتلات الحزبية والسياسية به.

وفقا نتائج الانتخابات المعلنة حتى الآن، يمكن القول إنه تم حسم 383 مقعدا حتى الآن من أصل 568 مقعدا وهم عبارة عن 284 مقعد بنظام القائمة، بالإضافة إلى 99 مقعدا فرديا حتى الآن.



وجاءت خريطة تلك المقاعد كالتالي:

حزب مستقبل وطن 169 مقعدا

حماة الوطن 79 مقعدا

الجبهة الوطنية 54 مقعدا

الشعب الجمهوري 18 مقعدا

المستقلون في المجلس حتى الآن 22 مقعدا

وكان الحصر العددى لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ 30 الملغاة، والتى انتهت عملية التصويت والفرز فيها مساء الخميس، عن مؤشرات بخسارة الأحزاب السياسية الكبيرة لعدد كبير من المقاعد يصل إلي نحو 12 مقعدا، في تلك الدوائر.

الحصر العددى

حيث إنه وفقا للحصر العددي لانتخابات الـ 30 دائرة الملغاة، فقد خسر حزب الجبهة الوطنية نحو 7 مقاعد يليه حزب حماة الوطن الذى خسر نحو 4 مقاعد، بينما خسر حزب مستقبل وطن مقعد واحد.

ويأتى ذلك في الوقت الذى فاز لتلك الأحزاب نحو 4 مرشحين فقط.

ومازال هناك عدد من المرشحين يخوضون جولة الإعادة.

يأتى ذلك بعد إجراء عملية التصويت بالداخل على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات.

ومن قبل ذلك تم الانتهاء من تصويت المصريين في الخارج

موعد إعلان نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة

ووفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، يوم 18 ديسمبر الجاري، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026.

تشمل الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ما يلي:

محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم).

محافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار).

محافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).

محافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط).

محافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة).

محافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو).

محافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة).

محافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس).

محافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه).

محافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

