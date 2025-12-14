منتخب مصر 2009 يفوز على اليابان بركلات الترجيح 4-3 وديا

18 حجم الخط

فاز منتخب مصر مواليد 2009، على نظيره الياباني 4-3 بركلات الترجيح، وذلك في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات المنتخب المصري للتصفيات المؤهلة لـأمم أفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة الودية بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، بناء على الاتفاق بين الجهاز الفني للفريقين وحسمها منتخبنا الوطني لصالحه.

وقدم منتخب مصر مواليد 2009، أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء، وظهر اللاعبون بصورة مميزة من حيث الالتزام والانضباط التكتيكي، في إطار برنامج الإعداد خلال المعسكر الحالي.

تغييرات في تشكيلة مصر بالشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني عدة تبديلات من الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، حيث خرج كل من: سيف تامر، محمد جمال، أحمد صفوت، خالد مختار، عمر عبد الرحيم، دانيال تامر، وأحمد بشير، وشارك بدلًا منهم: عبد الله عمر، أحمد أبو غالي، سيف كريم، يحيى شيتوس، أدهم حسيب، زياد سعودي، ويحيى طارق.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان وديًا مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمنتخبين.

تشكيل منتخب مصر مواليد 2009 أمام اليابان وديًا

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:

مالك عمرو

خط الدفاع:

عادل علاء – آدم يوسف – سيف الدين تامر – محمد السيد “الديزل”

خط الوسط:

أحمد بشير – عمر عبد الرحمن – محمد جمال

خط الهجوم:

دانيال تامر – خالد مختار – أحمد صفوت

تشكيل منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر يخوض وديتين أمام اليابان

ويخوض المنتخب الوطني، مواليد 2009، وديتين أمام اليابان يومي 14 و17 من الشهر الحالي ضمن برنامج الإعداد الخاص به.

حضر المباراة حمادة الشربيني ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد.

