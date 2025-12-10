منتخب مصر مواليد 2009 يفوز على الجونة 2007 وديا برباعية نظيفة

18 حجم الخط

نجح منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، في الفوز وديا على فريق الجونة مواليد 2007 بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بمجمع ملاعب المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

أحرز رباعية المنتخب المصري مازن وائل "هدفين"، وأدهم حسيب، ومحمد جمال، في التجربة الودية الأولى خلال المعسكر الذي انطلق أمس الثلاثاء، والذي يشمل مواجهتين وديتين لمنتخب مصر أمام نظيره المنتخب الياباني يومي 14، و17 من الشهر الجاري.

منتخب مصر يواجه فريق إنبي مواليد 2007 غدا

جدير بالذكر أن منتخب مصر مواليد 2009 سيخوض لقاءً وديا جديدًا غدًا الخميس أمام فريق إنبي مواليد 2007 في الثانية ظهرًا.

ووصلت بعثة منتخب اليابان صباح اليوم الأربعاء، لفندق المنتخبات الوطنية استعدادًا لمواجهة منتخب مصر وديا.

30 لاعب في قائمة منتخب مواليد 2009

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: مالك عمرو – محمد عبيد – آسر عبده – مصطفى تيتو – طارق عاشور - أحمد حمادة.

خط الدفاع: محمد السيد الديزل – أدم يوسف – سيف الدين تامر – عبد الله عمرو – عبد الله الزناتي – عادل علاء – يحيي طارق – أحمد الشرايدي.

خط الوسط: عمر عبد الرحيم - سيف كريم - يحيي شيتوس - أحمد صفوت – ياسين موسى – أحمد رجب غالي – دانيال تامر – أحمد بشير – عبد القادر حمادة – زياد سعودي– محمد جمال – عمر فودة.

خط الهجوم: مازن وائل – أدهم حسيب – ياسين رضوان- خالد مختار.

قائمة منتخب 2009 بمعسكر ديسمبر، فيتو

مباراتان وديتان أمام اليابان

يتضمن معسكر منتخب مصر مواليد 2009 خوض الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب اليابان، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

