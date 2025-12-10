الأربعاء 10 ديسمبر 2025
موعد وديتي منتخب الناشئين مواليد 2009 أمام نظيره الياباني

منتخب اليابان مواليد
منتخب اليابان مواليد للناشئين 2009، فيتو
منتخب مصر مواليد 2009، يخوض منتخب اليابان للناشئين مواليد 2009، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادا لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب المصري بقيادة حسين عبد اللطيف.

 

موعد وديتي منتخبي مصر واليابان

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 بالتنسيق مع مسئولي المنتخب الياباني يومي 14 و17 ديسمبر الجاري، موعدا للمباراتين الوديتين بينهما، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

 

مركز المنتخبات يستضيف معسكر منتخب اليابان

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية، بعثة منتخب اليابان منذ وصولها إلى مصر لإقامة المعسكر.

وأشاد الجهاز الفني ولاعبو اليابان بفندق المنتخبات وصالات الچيم والملاعب وقاعات الاجتماعات والمحاضرات.

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر مواليد 2009، بقيادة الكابتن حسين عبداللطيف القائمة النهائية للاعبين المختارين للدخول في معسكر ديسمبر، ضمن خطة المنتخب استعدادا للاستحقاقات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

30 لاعب في قائمة منتخب مواليد 2009

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: مالك عمرو – محمد عبيد – آسر عبده – مصطفى تيتو – طارق عاشور - أحمد حمادة.

خط الدفاع:  محمد السيد الديزل – أدم يوسف – سيف الدين تامر – عبد الله عمرو – عبد الله الزناتي  – عادل علاء – يحيي طارق – أحمد الشرايدي.
خط الوسط: عمر عبد الرحيم - سيف كريم - يحيي شيتوس - أحمد صفوت – ياسين موسى – أحمد رجب غالي – دانيال تامر – أحمد بشير – عبد القادر حمادة – زياد سعودي– محمد جمال – عمر فودة.

خط الهجوم:  مازن وائل – أدهم حسيب – ياسين رضوان- خالد مختار.

قائمة منتخب 2009 بمعسكر ديسمبر، فيتو
قائمة منتخب 2009 بمعسكر ديسمبر، فيتو

مباراتان وديتان أمام اليابان

يتضمن معسكر منتخب مصر مواليد 2009 خوض الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب اليابان، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

 

منتخب مصر مواليد 2009 منتخب اليابان للناشئين مركز المنتخبات الوطنية حسين عبد اللطيف امم افريقيا للناشئين

