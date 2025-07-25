موعد تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لـ أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

منتخب 2009، حدد اتحاد شمال أفريقيا موعد التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها بالعام 2027.

موعد انطلاق التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا تحت 17 سنة

وخلال اجتماعه في المغرب، اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إنطلاق دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة في شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد الدولة المستضيفة لها في وقت لاحق

وتشهد تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 سنة في نسختها القادمة منتخب مصر مواليد 2009، الذي يقوده حسين عبد اللطيف مديرا فنيا ومعه عبد الستار صبري مدربا عاما وأمير عبد الحمدي مدربا حراس المرمى .

منتخب 2009، فيتو

قرارات المكتب التنفيذي لاتحاد شمال افريقيا

فيما، اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عددا من القرارات، تضمنت تنظيم بطولة أندية للكرة النسائية فى الأول من سبتمبر المقبل بتونس.

ويشارك فيها من مصر نادى مسار الفائز ببطولة الدورى المصرى، كما تم تحديد موعد بطولة تحت 17 سنة المؤهلة لبطولة أفريقيا خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك بطولة تحت 20 سنة للكرة النسائية، بالإضافة إلى بطولة المدارس المقرر إقامتها بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما قرر المكتب التنفيذي إقامة عدة ورش عمل تعقد بجميع دول الاتحاد بهدف تنمية كوادر الاتحادات والأندية العربية.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا قد عقد اجتماعه بالمملكة المغربية برئاسة المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء اتحادات المغرب والجزائر وتونس وليبيا والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصري.

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