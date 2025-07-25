الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لـ أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

منتخب 2009، حدد اتحاد شمال أفريقيا موعد التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها بالعام 2027. 

موعد انطلاق التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا تحت 17 سنة

وخلال اجتماعه في المغرب، اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إنطلاق دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة في شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد الدولة المستضيفة لها في وقت لاحق

وتشهد تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 سنة في نسختها القادمة منتخب مصر مواليد 2009، الذي يقوده حسين عبد اللطيف مديرا فنيا ومعه عبد الستار صبري مدربا عاما وأمير عبد الحمدي مدربا حراس المرمى  .

منتخب 2009، فيتو
منتخب 2009، فيتو

قرارات المكتب التنفيذي لاتحاد شمال افريقيا

فيما، اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عددا من القرارات، تضمنت تنظيم بطولة أندية للكرة النسائية فى الأول من سبتمبر المقبل بتونس.

ويشارك فيها من مصر نادى مسار الفائز ببطولة الدورى المصرى، كما تم تحديد موعد بطولة تحت 17 سنة المؤهلة لبطولة أفريقيا خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك  بطولة تحت 20 سنة للكرة النسائية، بالإضافة إلى بطولة المدارس المقرر إقامتها بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل. 

كما قرر المكتب التنفيذي إقامة عدة ورش عمل تعقد بجميع دول الاتحاد بهدف تنمية كوادر الاتحادات والأندية العربية.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا  قد عقد اجتماعه بالمملكة المغربية برئاسة المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء  اتحادات المغرب والجزائر وتونس وليبيا والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب 2009 اتحاد شمال أفريقيا بطولة أمم افريقيا تحت 17 سنة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة منتخب مصر مواليد 2009 حسين عبد اللطيف عبد الستار صبري

مواد متعلقة

منتخب مواليد 2009 يدخل معسكرا منتصف أغسطس استعدادا لدورة شمال إفريقيا

منتخب 2009 يواجه العبور 2008 وديا غدا لتقييم 36 لاعبا محترفا

منتخب 2009 يختبر 33 لاعبا محليا بمعسكر مفتوح يوم 26 يوليو الجاري

منتخب مواليد 2009 يواجه نظيره الروسي وديا على ملعبه أكتوبر المقبل

الأكثر قراءة

مصدر بالزراعة يكشف حقيقة تسبب مبيد "الكلورفنبير" في إنهاء حياة أسرة المنيا

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

بث مباشر، مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي وديا

شوط الـ 60 دقيقة ينتهي بالتعادل السلبي بين الزمالك ووادي دجلة

ضوابط في قانون الرؤية الجديد (إنفوجراف)

باستثناء الرومي والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الجمعة بالأسواق

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي في ختام معسكر تونس

خدمات

المزيد

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

باستثناء الرومي والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل حجز شقق أصحاب الأولوية لـ "سكن لكل المصريين 5"

المزيد

انفوجراف

ضوابط في قانون الرؤية الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد فتوى سعاد صالح عنه، أضرار الحشيش الدينية والدنيوية

بعد تصريح سعاد صالح المثير للجدل، الأوقاف: الحشيش حرام شرعًا

أدعية الحمد يوم الجمعة في ساعة الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية