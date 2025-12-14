حريات الصحفيين تدين الاعتداء على الزميل عبده مغربي

18 حجم الخط

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تضامنها مع الزميل الصحفي عبده مغربي، وإدانتها للاعتداء المسلح الذي تعرض له، من قبل محسوبين على مرشح برلماني في محافظة قنا، عقابًا له على قيامه بدوره المهني، في محاولة لترهيب الصحفيين ومنعهم من فضح الانتهاكات.

الاعتداء على عبده المغربي

​



نقابة الصحفيين، وثمنت اللجنة التحرك السريع من جانب الأجهزة الأمنية للقبض على الجناة وتشدد على أنها تنظر ببالغ الجدية إلى هذا الحادث الذي يمثل تعديًا على سلامة الزميل وحقه الأصيل في ممارسة عمله الصحفي بحرية وموضوعية، وهو الدور المنوط به لنقل الحقيقة وخدمة الشأن العام.

​

ورأت اللجنة أن محاولة ترهيب الصحفيين أو الضغط عليهم لمجرد قيامهم بواجبهم المهني هو أمر مرفوض يتنافى مع مبادئ حرية التعبير وشفافية العمل السياسي.

محاسبة المتورطين

​وأعلنت أنه مع تضامننا مع الزميل ودعمه بكافة السبل القانونية والنقابية، فإننا نطالب بضرورة ضبط باقي المتورطين في الحادث ومحاسبة من يقف خلفهم. ونناشد الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير التحقيق بشكل عادل وشفاف ومحاكمة المتورطين فيه.



