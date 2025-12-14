الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حريات الصحفيين تدين الاعتداء على الزميل عبده مغربي

الزميل عبده مغربي،
الزميل عبده مغربي، فيتو
18 حجم الخط

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تضامنها مع الزميل الصحفي عبده مغربي، وإدانتها للاعتداء المسلح الذي تعرض له، من قبل محسوبين على مرشح برلماني في محافظة قنا، عقابًا له على قيامه بدوره المهني، في محاولة لترهيب الصحفيين ومنعهم من فضح الانتهاكات.

الاعتداء على عبده المغربي 

 

نقابة الصحفيين، وثمنت اللجنة التحرك السريع من جانب الأجهزة الأمنية للقبض على الجناة وتشدد على أنها تنظر ببالغ الجدية إلى هذا الحادث الذي يمثل تعديًا على سلامة الزميل وحقه الأصيل في ممارسة عمله الصحفي بحرية وموضوعية، وهو الدور المنوط به لنقل الحقيقة وخدمة الشأن العام.

ورأت اللجنة أن محاولة ترهيب الصحفيين أو الضغط عليهم لمجرد قيامهم بواجبهم المهني هو أمر مرفوض يتنافى مع مبادئ حرية التعبير وشفافية العمل السياسي.

 

محاسبة المتورطين 
​وأعلنت أنه مع تضامننا مع الزميل ودعمه بكافة السبل القانونية والنقابية، فإننا نطالب بضرورة ضبط باقي المتورطين في الحادث ومحاسبة من يقف خلفهم. ونناشد الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير التحقيق بشكل عادل وشفاف ومحاكمة المتورطين فيه.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزميل عبده مغربي الكاتب الصحفي عبده مغربي الاعتداء على الصحفي عبده مغربي

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

دار الإفتاء عن واقعة التنمر على أحمد السقا: إثم عظيم يقع ضمن كبائر الذنوب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads