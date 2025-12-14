صون الحقوق والحريات، مجلس الدولة يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

18 حجم الخط

يُحيي مجلس الدولة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تأكيدًا لالتزامه الراسخ بدعم منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الناجزة في جمهورية مصر العربية.

يواصل مجلس الدولة القيام بدوره الدستوري والقانوني

ويواصل مجلس الدولة القيام بدوره الدستوري والقانوني في صون الحقوق والحريات العامة، فإنه يؤكد أنه حصن الحقوق والحريات وحامي مبدأ المشروعية، بما يضمن خضوع الإدارة للقانون وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

القضاء الإداري كان وما زال الغوث

ويؤكد المجلس في هذه المناسبة أن القضاء الإداري كان وما زال الغوث الذي يفزع إليه الأفراد والجماعات متى ظن أحد منهم أنه مسلوب الحق، بما يعكس دوره العريق في تحقيق التوازن بين السلطة والحقوق، وحماية الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعلى جانب آخر،شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النياية الإدارية، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات "معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة" التي نظمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى

جاء ذلك بحضور القاضى عاصم الغايش - رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي - المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وخيري معوض - عضو المجلس الأعلى، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار عبد الراضي الكاشف - عضو المجلس الأعلى، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة لشئون التأديب، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي - الأمين العام المساعد، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، والمستشارين مساعدي وزير العدل، وة المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.

