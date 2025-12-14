النيابة الإدارية تواجه العنف الوظيفي بندوة تثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة 'صور"

18 حجم الخط

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النياية الإدارية، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات "معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة" التي نظمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى

جاء ذلك بحضور القاضى عاصم الغايش - رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي - المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وخيري معوض - عضو المجلس الأعلى، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار عبد الراضي الكاشف - عضو المجلس الأعلى، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة لشئون التأديب، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي - الأمين العام المساعد، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، والمستشارين مساعدي وزير العدل، وة المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.

واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أنّ تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ قيم العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.

عرض فيلم مصور تحت شعار " تمكين - حماية - عدالة للجميع"

أعقب ذلك عرض فيلم مصور من إعداد وتنفيذ الوحدة تحت شعار " تمكين - حماية - عدالة للجميع"، استعرض خلاله أبرز جهود النيابة الإدارية وإجراءاتها المتخذة في التصدي لكافة صور العنف ضد المرأة.

النيابة الإدارية

ثم تفضل المستشار محمد سمير – المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد بتقديم عرضًا تقديميًا لأبرز القضايا التي باشرتها النيابة والمتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة، والتي صدرت بشأنها عقوبات تأديبية رادعة.

وألقى المستشار أشرف عبد الماجد – عضو الأمانة العليا للإصلاح التشريعي وعضو وحدة قياس الأثر التشريعي – كلمة تناول خلالها الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، مستعرضًا أهم القوانين والجهود المبذولة لتعزيز الحماية القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة.

ومن جانبها أكدت الأستاذة منى ذو الفقار – الشريك المؤسس ورئيسة اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماه، على ضرورة تعزيز منظومة الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل، مشيرة إلى الدور الحيوي للقوانين الحديثة في مواجهة العنف والإيذاء الوظيفي وتمكين المرأة من الإبلاغ دون خوف أو تردد.

وأو ضحت المهندسة أمل مبدى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، – على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وشاملة للنساء من ذوي الإعاقة، وإتاحة آليات إبلاغ فعّالة تراعي احتياجاتهن وتضمن وصول حقوقهن كاملة داخل المؤسسات الحكومية.

كما أوضحت المستشارة سوزان عبد الرحمن - مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن حماية المرأة من كافة صور العنف الوظيفي تمثل أولوية رئيسية، مؤكدةً أهمية تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وتفعيل آليات الشكاوى والمتابعة بما يضمن بيئة عمل آمنة قائمة على احترام الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.

ومن جانبها اكدت المستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف مناهضة العنف الوظيفي، وضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة داخل بيئة العمل.

وخلال كلمته رحب المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، بالسيدات والسادة الحضور، مشيرًا أن النيابة الإدارية، من خلال ولايتها القضائية، تؤكد بجلاء أن العنف الوظيفي ضد المرأة هو انتهاك صريح للقانون، وإخلال جسيم بقيم الخدمة العامة، وتقويض لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور؛ حفاظًا على نزاهة بيئة العمل وصونًا لحقوق المرأة سواء العاملة بالجهاز الإداري أو المواطنات صاحبات المصلحة ومتلقيات الخدمة من أجهزة الدولة، مختتمًا كلمة سيادته بتجديد العهد على الاستمرار في أداء الواجب الوطني، وإعلاء قيم العدالة، وترسيخ بيئة العمل التي تليق بالمرأة المصرية، تقديرًا لدورها الجليل في خدمة الوطن، وإيمانًا بأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا بتمكين المرأة وحمايتها من جميع صور العنف، ولا سيما العنف الوظيفي.

وفي ختام فعاليات اليوم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم منى ذو الفقار – رئيس اللجنة التنفيذية بمكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى تكريم عضوات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وعددٍ من السيدات والسادة المستشارين الذين باشروا أهم قضايا العنف ضد المرأة تقديرًا لجهودهم المبذولة في هذا الشأن.

صرح بذلك المتحدث المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.