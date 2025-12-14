الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل مثيرة في واقعة التعدي على أطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع

النيابة العامة
النيابة العامة
18 حجم الخط

فجرت تحقيقات  النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تفاصيل مثيرة في بلاغ جديد تقدمت به إحدى أولياء الأمور تتهم  فيه فرد أمن آخر بالتحرش بطفلها في ذات الوقائع التي ارتكبها زميله المتهم بتحرش بعدد من الأطفال في مرحلة kG بذات المدرسة الشهيرة بالتجمع، وقررت النيابة العامة بحجز المتهم الجديد على ذمة التحريات التي تجريها في الواقعة.

 

وتبين أن ولية أمر تقدمت ببلاغها اتهمت في زميل المتهم الأول (محبوس على ذمة التحقيقات) هتك عرض طفلها عندما أخبرتها ابنه بانها يلمس مناطق حساسه في جسده.

 

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حبس فرد الأمن 4 أيام على ذمة التحقيقات

 

وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حبس فرد الأمن 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بـ12 طفلًا بـKG2 عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من أجسادهم داخل إحدى المدارس الدولية بالتجمع الأول، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وعرض الأطفال على الطب الشرعي للكشف عليهم وإعداد تقرير مفصل لوجود إصابات. 

 

حبس فرد الأمن المتهم بالتحرش بـ12 طفلًا

 

وتقدمت 12 أسرة بشكاوى رسمية ضد المتهم بقسم التجمع الأول، وأضافت التحريات الأولية أن المتهم البالغ من العمر 53 سنة يعمل فرد أمن داخل مدرسة النيل في القاهرة الجديدة، وأنه اعترف بارتكابه واقعة التعدي على الصغار بمرحلة KG2 عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من أجسادهم، مما أدى إلى حبس فرد الأمن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وادعت والدة أحد الطلاب في مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تعرض 12 طالبًا في إحدى المدارس الدولية للتحرش من قبل فرد أمن بالمدرسة.

 

وذكرت السيدة أن فرد الأمن كان يستدرج الأطفال إلى غرفة الأمن التي لا تحتوي على أي كاميرات مراقبة، ويعطيهم الحلويات، ثم  يتحرش بهم داخل الغرفة.

 

وطالبت السيدة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وحبس المتورطين، مؤكدة أن المدرسة ليست الأولى التي تشهد واقعة مشابهة، حيث شهدت عدة مدارس أخرى حالات تحرش مشابهة بالأطفال، مطالبة بإعدام المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة ذمة التحقيقا القاهرة الجديدة بشكاوى رسمية ذمة التحقيقات مدرسة الشهير

مواد متعلقة

تأجيل دعوى سحب ترخيص مدرسة خاصة شهيرة وقعت بها أحداث مؤسفة لـ 11 يناير

النيابة الإدارية تعقد ندوة لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة

الإدارية العليا تواصل جلساتها للفصل في 31 طعنا على انتخابات 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

بعد شائعة نقصه بالأسواق، أسعار الزيت التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

رئيس الوزراء يتابع زيادة الخدمات والأنشطة بالمحافظات الحدودية

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads