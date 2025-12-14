تفاصيل مثيرة في واقعة التعدي على أطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع

18 حجم الخط

فجرت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تفاصيل مثيرة في بلاغ جديد تقدمت به إحدى أولياء الأمور تتهم فيه فرد أمن آخر بالتحرش بطفلها في ذات الوقائع التي ارتكبها زميله المتهم بتحرش بعدد من الأطفال في مرحلة kG بذات المدرسة الشهيرة بالتجمع، وقررت النيابة العامة بحجز المتهم الجديد على ذمة التحريات التي تجريها في الواقعة.

وتبين أن ولية أمر تقدمت ببلاغها اتهمت في زميل المتهم الأول (محبوس على ذمة التحقيقات) هتك عرض طفلها عندما أخبرتها ابنه بانها يلمس مناطق حساسه في جسده.

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حبس فرد الأمن 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حبس فرد الأمن 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بـ12 طفلًا بـKG2 عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من أجسادهم داخل إحدى المدارس الدولية بالتجمع الأول، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وعرض الأطفال على الطب الشرعي للكشف عليهم وإعداد تقرير مفصل لوجود إصابات.

حبس فرد الأمن المتهم بالتحرش بـ12 طفلًا

وتقدمت 12 أسرة بشكاوى رسمية ضد المتهم بقسم التجمع الأول، وأضافت التحريات الأولية أن المتهم البالغ من العمر 53 سنة يعمل فرد أمن داخل مدرسة النيل في القاهرة الجديدة، وأنه اعترف بارتكابه واقعة التعدي على الصغار بمرحلة KG2 عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من أجسادهم، مما أدى إلى حبس فرد الأمن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وادعت والدة أحد الطلاب في مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تعرض 12 طالبًا في إحدى المدارس الدولية للتحرش من قبل فرد أمن بالمدرسة.

وذكرت السيدة أن فرد الأمن كان يستدرج الأطفال إلى غرفة الأمن التي لا تحتوي على أي كاميرات مراقبة، ويعطيهم الحلويات، ثم يتحرش بهم داخل الغرفة.

وطالبت السيدة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وحبس المتورطين، مؤكدة أن المدرسة ليست الأولى التي تشهد واقعة مشابهة، حيث شهدت عدة مدارس أخرى حالات تحرش مشابهة بالأطفال، مطالبة بإعدام المتهم.

