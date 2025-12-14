سعد الصغير يوجه رسالة شديدة اللهجة للمطربين بعد وفاة المطرب أحمد صلاح (فيديو)

18 حجم الخط

وجه الفنان سعد الصغير، رسالة شديدة اللهجة إلى زملائه المطربين بسبب عدم حضورهم عزاء المطرب الراحل أحمد صلاح.

وقال سعد الصغير في مقطع فيديو عبر فيس بوك: “أنا مش طالع علشان تريند أنا مش محتاج دا، بس لما ألاقي حاجة تحرق الدم، أحمد صلاح دا مدي نص الفنانين الشعبيين ألحان وبيجامل أي حد تخيلو لما توفي محدش راح العزاء إيه اللي حصلكم يا رجالة ولا الغلبان رحته وحشة كنت قاعد في العزاء مش عارف أتكلم الراجل دا شغال 20 سنة في المهنة وكان نفسهم يشوفوا الفنانين اللي أبوهم كان بيتعامل معاهم”.

ورحل عن عالمنا الجمعة الماضية، المطرب أحمد صلاح، حيث أعلن وكيل أول نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي وفاة المطرب الشعبي.

فكتب الفنان حلمي عبد الباقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك يا حبيبي كنت بكلمك من أسبوع علشان اطمن عليك ربنا يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويجعل مرضك في ميزان حسناتك برجاء الدعاء”.

وبرغم غياب التفاصيل حول حياته ومسيرته الفنية فإن أحمد صلاح هو مطرب شعبي، برز على الساحة الفنية الشعبية في الفترة بين عام 2010 و2015 حيث طرح عدد من الأغاني كانت أشهرها أغنية “سلامتك يا دماغي” و"المانجا" و"عدي عمري"، وكانت آخر أغانيه والتي تظهر على الحساب الذي يحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هي “كله عليا” في عام 2015.

