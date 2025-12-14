الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كاردي بي تطلب من جمهورها التوسل إليها لتعود لأمريكا

كاردي بي، فيتو
كاردي بي، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت المغنية كارد بي، أنها بعد قدومها إلى السعودية، أصبحت لا تحب أمريكا، ولا تشعر بالتقدير فيها، وقالت كاردي بي، في مقطع فيديو عبر حسابها علي موقع “انستجرام”،:"لا أعرف لا أريد العودة إلى أمريكا، توسلوا إلي لأعود، انظروا إلى هذا البلد، وكيف يعاملوننا، سأحصل على اسم جديد وحياة جديدة، أنا امرأة جديدة هنا".

كاردي بي في السعودية

وتتواجد مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، في السعودية للمشاركة في مهرجان ساوند ستورم 2025.

وأثارت نجمة البوب ضجة كبيرة، بظهورها المختلف بفستان أسود بغطاء رأس يشابه الحجاب، حيث تلقت العديد من الإطراءات من معجبيها العالميين بسبب احترامها للثقافة العربية والإسلامية بالمملكة.

كاردي بي تطرح ألبومها الجديد “AM I THE DRAMA؟

وطرحت النجمة كاردي بي، رسميا ألبومها الجديد “AM I THE DRAMA؟، بعد ٧ سنوات، من الانقطاع عن طرح ألبومات جديدة.

وتضمن ألبوم كاردي بي، “AM I THE DRAMA؟، ١٠ أغان جديدة، من ضمنها عدد من الديو، مع كبار المغنيين، مثل سيلينا جوميز.

أغاني ألبوم كاردي بي

 Dead (feat. Summer Walker)

 Hello magnet Pick It Up (feat. Selena Gomez)

 Imaginary Playerz Bodega Baddie Salute Safe (feat. Kehlani)

 Man Of Your Word What’s Goin On (feat. Lizzo)

 Shower Tears - (feat. Summer Walker) 

Outside Pretty & Petty Better Than You (feat. Cash Cobain) 

On My Back (feat. Lourdiz)

 ErrTime Check Please Main (feat. Janet Jackson) 

Trophies Nice Guy (feat. Tyla)

 Killin You Hoes Up WAP (feat. Megan Thee Stallion)

براءة كاردي بي من قضية الاعتداء على حارسة أمن

 في سياق متصل، حكمت محكمة لوس أنجلوس، لصالح مغنية الراب كاردي بي، في الدعوى القضائية المدنية، التي رفعتها حارسة الأمن السابقة إيماني إيليس ضدها.

تفاصيل محاكمة كاري بي

 كانت حارسة الأمن اتهمت  كاردي بي، بالاعتداء الجسدي، والنفسي خلال واقعة تعود إلى عام 2018، مؤكدة أن الحادثة وقعت في عيادة طبيب نسائي في لوس أنجلوس، ومدعية أن النجمة جرحت وجهها بظفرها وبصقت عليها، ما تركها بصدمة نفسية وجراحًا جسدية، وهو ما ثبت كذبه وعدم صحته خلال المحاكمة، بناء علي الشهود والأدلة.

وكانت المغنية كاردي بي نفت جميع الاتهامات، خلال جلسة المحاكمة، موضحة أن الأمر لم يتعدّ مشادة كلامية، قائلة: "لم ألمسها.. كان مجرد جدال لفظي"، موضحة  أن الحارسة تبعتها وصورتها رغمًا عنها في وقت كانت فيه تخفي حملها عن الإعلام، الأمر الذي أشعل غضبها ودفعها لمواجهتها لفظيا.

أول تصريح لـ كاردي بي بعد البراءة

وفي أول تصريح لـ كاردي بي، بعد الفوز في محاكمتها، تحدثت للصحافة والإعلام قائلة: "لا تظنوا أبدًا أنكم سترفعون دعوى تافهة ضدي، وسأعطيكم مالي فقط".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار كاردي بي كاردي بي السعودية كاردي بي كاردي بي امريكا ثروة كاردي بي

مواد متعلقة

كاردي بي تتألق بالحجاب في السعودية قبل حفلها بمهرجان ساوند ستورم (فيديو)

ثروة كاردي بي ترتفع لـ 155 مليون دولار

الأكثر قراءة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

هيئة الدواء المصرية: لهذه الأسباب يجب قراءة النشرة الداخلية داخل الأدوية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

غدا آخر فرصة، تفاصيل حجز شقق روضة العبور

3 جنيهات انخفاضًا للتر العباد، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads