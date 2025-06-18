الأربعاء 18 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

كاردي بي تطرح أغنية جديدة بعنوان "Outside"

كاردي بي، فيتو
كاردي بي، فيتو

كاردي بي، أعلنت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي عن طرحها أغنية جديدة سنجل تحمل عنوان Outside، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وكانت مغنية الراب كاردي بي، وقعت مؤخرا عقدًا مع شركة الترفية Live Nation، وتخطط للقيام بجولة غنائية خلال الأشهر القادمة، لاستعاده نشاطها الفني، بعد شهور من ولادة طفلها الثالث.

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كاردي بي وأوفست يرزقان بالطفل الثالث

وأعلنت المغنية، كاردي بي، ولادة طفلها الثالث، من زوجها أوفست، في السابع من سبتمبر 2024، عبر الصورة التي نشرتها علي حسابها في "إنستجرام" بتعليقٍ جاء فيه: أجمل شيءٍ صغير.

وكشفت مغنية الراب الأمريكية أنها أنجبت فتاة، وذلك من خلال الملابس ذات اللون الوردي التي كانت ترتديها الطفلة.

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