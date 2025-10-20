الإثنين 20 أكتوبر 2025
ثروة كاردي بي ترتفع لـ 155 مليون دولار

كاردي بي، فيتو
وقّعت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، رسميًا عقدًا جديدًا بقيمة 55 مليون دولار مع دار الأزياء العالمية لويس فيتون، لترتفع ثروتها الصافية إلى 155 مليون دولار، متجاوزةً منافستها الشهيرة المغنية نيكي ميناج.

وقال برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة لويس فيتون، في تصريجات صحفية: "كاردي بي مغنية الراب الأولى عالميًا، وتستحق التألق".

كاردي بي تطرح ألبومها الجديد “AM I THE DRAMA؟

 وطرحت النجمة كاردي بي، رسميا ألبومها الجديد “AM I THE DRAMA؟، بعد ٧ سنوات، من الانقطاع عن طرح ألبومات جديدة.

ويتضمن ألبوم كاردي بي، “AM I THE DRAMA؟، ١٠ أغان جديدة، من ضمنها عدد من الديو، مع كبار المغنيين، مثل سيلينا جوميز.

أغاني ألبوم كاردي بي

 Dead (feat. Summer Walker)

 Hello magnet Pick It Up (feat. Selena Gomez)

 Imaginary Playerz Bodega Baddie Salute Safe (feat. Kehlani)

 Man Of Your Word What’s Goin On (feat. Lizzo)

 Shower Tears - (feat. Summer Walker) 

Outside Pretty & Petty Better Than You (feat. Cash Cobain) 

On My Back (feat. Lourdiz)

 ErrTime Check Please Main (feat. Janet Jackson) 

Trophies Nice Guy (feat. Tyla)

 Killin You Hoes Up WAP (feat. Megan Thee Stallion)

براءة كاردي بي من قضية الاعتداء على حارسة أمن

 في سياق متصل، حكمت محكمة لوس أنجلوس، لصالح مغنية الراب كاردي بي، في الدعوى القضائية المدنية، التي رفعتها حارسة الأمن السابقة إيماني إيليس ضدها.

تفاصيل محاكمة كاري بي

 كانت حارسة الأمن اتهمت  كاردي بي، بالاعتداء الجسدي، والنفسي خلال واقعة تعود إلى عام 2018، مؤكدة أن الحادثة وقعت في عيادة طبيب نسائي في لوس أنجلوس، ومدعية أن النجمة جرحت وجهها بظفرها وبصقت عليها، ما تركها بصدمة نفسية وجراحًا جسدية، وهو ما ثبت كذبه وعدم صحته خلال المحاكمة، بناء علي الشهود والأدلة.

وكانت المغنية كاردي بي نفت جميع الاتهامات، خلال جلسة المحاكمة، موضحة أن الأمر لم يتعدّ مشادة كلامية، قائلة: "لم ألمسها.. كان مجرد جدال لفظي"، موضحة  أن الحارسة تبعتها وصورتها رغمًا عنها في وقت كانت فيه تخفي حملها عن الإعلام، الأمر الذي أشعل غضبها ودفعها لمواجهتها لفظيا.

أول تصريح لـ كاردي بي بعد البراءة

وفي أول تصريح لـ كاردي بي، بعد الفوز في محاكمتها، تحدثت للصحافة والإعلام قائلة: "لا تظنوا أبدًا أنكم سترفعون دعوى تافهة ضدي، وسأعطيكم مالي فقط".

الجريدة الرسمية