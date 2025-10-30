ملايين الأمريكيين فقدوا الطعام، فنانة أمريكية شهيرة تشن هجوما لاذعا على ترامب

شنت الفنانة الأمريكية الشهيرة كاردي بي هجومًا لاذعًا على الرئيس دونالد ترامب، بسبب فقدان ملايين الأمريكيين إمكانية الحصول على قسائم الطعام الأسبوع المقبل.



وعبر بث مباشر في حسابها على "إنستجرام"، انتقدت نجمة الراب الشهيرة البالغة من العمر 33 عاما—والتي سبق لها أن هاجمت ترامب من قبل—أولئك الذين صوتوا له على أمل أن يحسن وضعهم الاقتصادي.

وقالت كاردي بي في هجومها على الرئيس الأمريكي: "دونالد ترامب لم يكن يومًا في صفكم أيها الفقراء اللعناء.. دونالد ترامب لم يكن يوما في صف الفقراء. لا للفقراء البيض، ولا للفقراء السود، ولا للفقراء الإسبان، ولا للآسيويين، ولا للهنود. هو لا يكترث لأي منكم أيها اللعناء. بالنسبة له، حتى أصحاب الملايين يعتبرون فقراء".

وكانت النجمة على ما يبدو ترد على الإعلان الذي يشير إلى أن الملايين سيفقدون إمكانية الحصول على مزايا الطعام الشهر المقبل، وهو ما أثار انقساما بين الأمريكيين، وسط الإغلاق الحكومي.

وفي إشعار نُشر على موقع وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرا، ألقت الحكومة باللوم على الديمقراطيين لعدم تصويتهم على تمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP).

وجاء في الإعلان: "الخلاصة، المورد قد نضب... في هذا الوقت، لن يتم صرف أي مستحقات في الأول من نوفمبر. نحن نقترب من نقطة تحول بالنسبة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ.. يمكنهم الاستمرار في التمسك بالرعاية الصحية للأجانب غير الشرعيين وإجراءات تشويه الأعضاء التناسلية، أو إعادة فتح الحكومة حتى تتمكن الأمهات والرضع والأكثر ضعفًا بيننا من الحصول على المساعدة الغذائية الحيوية".

وورد أن إدارة ترامب رفضت الاستفادة من حوالي 5 مليارات دولار من أموال الطوارئ لتغطية تكاليف برنامج SNAP وسط ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي أغسطس الماضي، أصدر مكتب الميزانية في الكونغرس تحليلا يفيد بأن حوالي 2.4 مليون أمريكي، بينهم عائلات لديها أطفال، يتلقون قسائم الطعام في المتوسط شهريا".

وتابعت كاردي هجومها على إنستجرام: "الآن، كان دونالد ترامب يلوم المهاجرين على انهيار أمريكا.. أنا أتفهم إذا أرادت دولة ما فرض قوانين هجرة أكثر صرامة. أتفهم ذلك. ومع ذلك، كان يستخدم ذلك كذريعة للقضايا التي نواجهها في هذا البلد، وفي هذا الاقتصاد".

وقالت لاحقا: "الآن، كم عدد المهاجرين اللعناء الذين قام بترحيلهم؟ لقد قام بترحيل الكثير من الناس. إذن، الآن وقد تم ترحيل المهاجرين، فمن نلوم على حقيقة أننا نتجه عمليًا نحو الركود؟ نحن حتى لا نملك قسائم طعام".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، كشفت النجمة، التي عبرت بوضوح عن دعمها لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس خلال انتخابات 2024، أن عمها تم ترحيله منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي فبراير الماضي على نفس المنصة، اقترحت أن على الرئيس أن يلغي هذا الإجراء قائلة: "الآن عليه أن... — حسنًا، من المؤكد أنه لن يفعل ذلك. أرجِع عمي، لأن عمي تم ترحيله!"

وخلال نفس الهجوم، ادعت مغنية الراب أن ظهور الرئيس دونالد ترامب في مباراة السوبر بول (Super Bowl) في ذلك الوقت تسبب في إتلاف زوج من أحذيتها من علامة "كريستيان لوبوتان" (Christian Louboutin) والذي يبلغ سعره 3,000 دولار.

وأخبرت المعجبين في بث مباشر في ذلك الوقت أن التفاصيل الأمنية الكبيرة لترامب كان لها تأثير غير مرغوب فيه على يومها.

أصبح ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، أول رئيس حالي يحضر مباراة سوبر بول، مما عنى اتخاذ تدابير خاصة لضمان سلامته في الحدث الذي أقيم في ملعب "سيزارز سوبر دوم" في نيو أورلينز.

وهذا عنى أن حتى كبار الشخصيات تأثروا أيضًا، حيث أوضحت كاردي: "كنت غاضبة جدا بسبب، كما تعلمون، دونالد ترامب وهذا الهراء.. كان في السوبر بول اليوم، وكانوا يمنحوننا وقتًا عصيبًا".

