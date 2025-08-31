مسلسل 220 يوم، رومانسية تغرد بعيدا عن أعمال الخيانة والبلطجة

في وقت باتت فيه الدراما التلفزيونية أسيرة تيمات الخيانة والعنف والبلطجة، جاء مسلسل “220 يوم” ليخرج عن المألوف والسائد ويغرد خارج السرب.

المسلسل الذي امتد لـ 15 حلقة فقط، أثبت أن الأعمال الرومانسية لا تزال قادرة على جذب الجمهور، بل والتفوق على الأعمال المليئة بالصراعات السوداوية.

وقد تبدو قصة الحب بين مريم (صبا مبارك) وأحمد (كريم فهمي) مألوفة، لكنها جاءت مختلفة في تفاصيلها، صادقة في الإحساس والمشاعر، مليئة بالألم والأمل.

وكان المشاهد خلال الحلقات يشعر أنه جزء من الحدث، جزء من عائلة مريم وأحمد يسافر معهم ويتنقل داخل خيال أحمد ليروا تطورات “بهية”، ابنته التي كان يحلم أن يراها، مما أضفى عمقًا إنسانيًا خاصًا به لمسات من الأمل.

وهناك ميزة أساسية في “220 يوم” أنه مكون من 15 حلقة فقط، ما جعل الأحداث مركزة ومشحونة بالمشاعر من دون إطالة أو “مط"، ولقد حافظ الإيقاع السريع على جذب انتباه المشاهد، فلم يكن هناك أي سبيل للملل.

ومن أبرز مكاسب “220 يوم” تقديم وجوه “فريش” أضفت حيوية على الشاشة، ميرا دياب بملامحها الصادقة وبساطتها البعيدة عن التصنع أبرزها، بالإضافة إلى لينا صوفيا في دور “بهية” التي خطفت الأنظار بموهبتها وصدقها، أما حنان سليمان فقد أكدت مجددًا مكانتها كـ”أيقونة” وتميمة الحظ، بحضورها العفوي والصادق.

الثنائي صبا مبارك وكريم فهمي أعاد تأكيد النجاح السابق لهما في مسلسل حكايات بنات، لكن المفاجأة الأبرز في المسلسل كانت في علي الطيب الذي قدم واحدًا من أنضج أدواره، مؤكدًا أنه انتقل إلى مرحلة جديدة من مسيرته الفنية.

أما المخرج كريم العدل فثبت موهبته مجددًا، كصاحب حس فني رومانسي وإنساني، قادر على أن يقدم أعمالًا مختلفة وسط زحام الأعمال النمطية.

وعلى عكس التيار السائد، جاءت نهاية المسلسل بعيدة عن الكليشيهات السوداوية، كانت نهاية مفعمة بالأمل، تقول إن المشاعر يمكن أن تكون صادقة وأن العلاقات لا تنتهي كلها بالغدر وأن هناك وعود تبقى للأبد.

المسلسل أعاد للرومانسية اعتبارها وسط موجة متشابهة من أعمال الخيانة والبلطجة، ونجاح المسلسل يبرهن أن العمل الجيد يستطيع أن تنجح وهو يسير عكس التيار السائد.

مسلسل 220 يوم

تدور أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته بسعادة، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة ولكن إصابة الزوج بورم خبيث في المخ تقلب كل الموازين.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، ومن تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل وعرض على منصة شاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.