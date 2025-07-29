هنا الزاهد: مسلسل «إقامة جبرية» أفضل أعمالي وغيرت شخصيتى بالكامل.. وكنت هموت غريقة بسبب فيلم «الشاطر» ( حوار )

أثبت فيلم “الشاطر” نفسه فى منافسة الأفلام السينمائية المعروضة حاليًا، وحقق إيرادات جيدة.

الفيلم الذى يجمع بين الأكشن والكوميدى جاء مناسبًا جدًا لفئة الشباب التى تمثل النسبة الأكبر لجمهور السينما فى فصل الصيف.



الفيلم بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وخالد الصاوى وإخراج أحمد الجندى الذى شارك فى الكتابة مع كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال.

“فيتو” حاورت الفنانة هنا الزاهد التي أعربت عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها حول فيلمها الأخير الشاطر.. وإلى التفاصيل:



*كيف رأيت ردود الفعل على فيلم "الشاطر"؟



لم أتوقع أن يكون هناك مردود قوى على العمل، وأعجبتنى جدا ردود الأفعال حول جميع الشخصيات، بذلت مجهودا كبيرا كى أخرج بالعمل بالشكل المطلوب والمناسب للشخصية التى ألعبها.

*ماذا عن أصعب المشاهد التى قمت بها فى العمل؟



سقطت أرضًا خلال تصوير أحد المشاهد وهو عبارة عن حمل شمعدان وأرقص به، لكن كان وزنه زائدا، فوقعت به، والمخرج استمر فى التصوير وأخذ المشهد كما هو، فهذا من أصعب المشاهد فى العمل كله.

بجانب هذا المشهد يوجد مشهد آخر وهو عبارة عن تواجدي فى البحر، وكدت أتعرض للغرق، ولكن تم إنقاذي، كل هذه المشاهد كانت أصعب شىء مر علي بجانب التصوير في أجواء طبيعية، والتوقيتات كل هذه الأمور كانت بالنسبة لى صعبة على الإطلاق.

*كيف كان انطباعك عن تعاونك مع أمير كرارة؟



تعامله راق ومحترم وأمير إنسان ملتزم وطيب إلى أقصى حد، وكان حريصا دائما على دعم الجميع، مما جعلنى أشعر براحة شديدة فى التعامل معه، بينما مصطفى غريب فنان مجتهد.

*هل ترددت في قبول الدور ؟



وافقت على المشاركة فى العمل منذ قراءة سيناريو العمل، لأنني وجدت العمل مختلفا وجديدا على، ولم يقترب إلى الشخصية التى قدمتها من قبل، بجانب أن العمل يجمع بين الأكشن والكوميديا، وهو ما جذبني للتواجد فيه، خاصة أنني أخوض لأول مرة مشاهد حركة



*هل الشاطر هو أول فيلم أكشن تشاركين فيه ؟



فكرة الأكشن كانت جديدة تماما بالنسبة لي، وبالطبع لم تكن سهلة، لكنها كانت ممتعة ومليئة بالتحديات، وأتمنى أن تتكرر هذه التجربة فى أعمال أخرى».

*حدثينا عن كواليس العمل؟



تخيل عمل به مصطفى غريب الكواليس هتبقى إزاى غير ضحك وكوميديا، ومواقف وغيرها، ووقت التصوير الكل ملتزم، والجميع يسعى ليقدم أفضل ما لديه كى يخرج العمل بالشكل المطلوب.

*هل وضعك مسلسل إقامة جبرية فى حيز مختلف فى اختيار الأدوار التى تقدميها بعد ذلك فى الدراما؟



مسلسل إقامة جبرية كان من أهم وأفضل الأعمال التى قدمتها، وغيرت بها فكرة الجميع عني فى تقديم الأدوار العادية، لأننى غيرت شخصيتى بشكل كامل فى هذا العمل، وقدمت خلاله أصعب المشاهد، وحصلت على ردود أفعال لم أتلق مثلها من قبل.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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