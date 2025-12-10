سلوى عثمان: اكتسبت خبرتي الفنية بعد 40 سنة عمل (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت الفنانة سلوى عثمان أنها شاركت فى أكثر من عمل فني خلال العام الجاري، والتى منها مسلسل سيد الناس، بالإضافة إلى مسلسل آخر كان ببطولة الفنان مصطفى شعبان.

وعن تكريمها من السيدة انتصار السيسي، قالت الفنانة سلوى عثمان خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، تقديم الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية "dmc": "إن تكريمي من السيدة انتصار السيسي من أجمل الحاجات التى حصلت لى هذا العام، وكنت فرحانة جدا، والتكريم جعلني أشعر بأنها تتابع أعمال الفنية، وكان عندي شغف للقاء السيدة انتصار السيسي".



وعن الاحتفال برأس السنة، أضافت: "كانت أحتفالتنا برأس السنة أسرية، وأغلب الوقت كنا بنقضي رأس السنة فى المنزل، خاصة وأن كل أفراد الأسرة كان يقوم بعمل شء معين"، مؤكدة: "أسرتي كانت أسرة فنية، فوالدي ووالدتي تزوجا أثناء دراستهما فى معهد الفنون المسرحية".



وأوضحت: "كنت بحلم أن أكون ممثلة، واكتسبت جينات الفن من والدي الراحل، وتأثرت به لأنه أحترف مهنة الفن، ووالدتي كانت سيدة جميلة واختارت الأسرة عن العمل فى الفن"، مضيفة: " كونت خبرتي الفنية، بعد مرور 40 عاما من العمل فى الفن بعد عدد كبير من التجارب، والصدمات المختلفة ".



وفي وقت سابق، قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تصور حاليا مشاهدها في مسلسل “شاهد قبل الحذف”، والذي يتكون من 30 حلقة.

وأضافت سلوى عثمان لفيتو، إنها قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالمسلسل، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة mbc ومنصة شاهد.

