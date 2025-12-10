الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سلوى عثمان: اكتسبت خبرتي الفنية بعد 40 سنة عمل (فيديو)

سلوى عثمان، فيتو
سلوى عثمان، فيتو
18 حجم الخط

أكدت الفنانة سلوى عثمان أنها شاركت فى أكثر من عمل فني خلال العام الجاري، والتى منها مسلسل سيد الناس، بالإضافة إلى مسلسل آخر كان ببطولة الفنان مصطفى شعبان.
وعن تكريمها من السيدة انتصار السيسي، قالت الفنانة سلوى عثمان خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، تقديم الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية "dmc": "إن تكريمي من السيدة انتصار السيسي من أجمل الحاجات التى حصلت لى هذا العام، وكنت فرحانة جدا، والتكريم جعلني أشعر بأنها تتابع أعمال الفنية، وكان عندي شغف للقاء السيدة انتصار السيسي".


وعن الاحتفال برأس السنة، أضافت: "كانت أحتفالتنا برأس السنة أسرية، وأغلب الوقت كنا بنقضي رأس السنة فى المنزل، خاصة وأن كل أفراد الأسرة كان يقوم بعمل شء معين"، مؤكدة: "أسرتي كانت أسرة فنية، فوالدي ووالدتي تزوجا أثناء دراستهما فى معهد الفنون المسرحية".


وأوضحت: "كنت بحلم أن أكون ممثلة، واكتسبت جينات الفن من والدي الراحل، وتأثرت به لأنه أحترف مهنة الفن، ووالدتي كانت سيدة جميلة واختارت الأسرة عن العمل فى الفن"، مضيفة: " كونت خبرتي الفنية، بعد مرور 40 عاما من العمل فى الفن بعد عدد كبير من التجارب، والصدمات المختلفة ".
 

وفي وقت سابق، قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تصور حاليا مشاهدها في مسلسل “شاهد قبل الحذف”، والذي يتكون من 30 حلقة.

وأضافت سلوى عثمان لفيتو، إنها قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالمسلسل، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة mbc ومنصة شاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة سلوى عثمان ست الستات السيدة انتصار السيسي الإعلامية جاسمين طه مسلسل سيد الناس مصطفى شعبان رأس السنة

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية.. سلوى عثمان تنضم لفريق عمل "كلهم بيحبوا مودي".. وحسن الرداد يفاضل بين الرومانسية والأكشن في موسم رمضان 2026

سلوى عثمان تنضم لفريق عمل "كلهم بيحبوا مودي"

سلوى عثمان تنتهي من تصوير مشاهدها في "شاهد قبل الحذف" خلال أيام

التحقيق في بلاغ لـ الفنانة سلوى عثمان تتهم فيه مجهولا بانتحال شخصيتها

الأكثر قراءة

كأس إنتركونتيننتال، تعادل فلامنجو وكروز أزول 1/1 في الشوط الأول

رئيس الوزراء يكشف عن رؤية جديدة للحكومة بتكليف من السيسي

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

الإدارية تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية وتصعيد وليد شوقي بانتخابات الجولة الأولى للنواب

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم تناول الأدوية لمنع الحيض في شهر رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads