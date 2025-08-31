كريم فهمي يحتفل بنجاح مسلسله 220 يوم

احتفل الفنان كريم فهمي بنجاح مسلسل “220 يوم”، الذي عرض عبر منصة شاهد، حيث كتب فهمي منشورا عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع انستجرام، قال فيه: “الحمد لله، مسلسل 220 يوم يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد، ولقد حصلت أيضا على جائزة أفضل ممثل بحفل جوائز دير جيست”.

مسلسل 220 يوم

تدور أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي حول كاتب، يجسد شخصيته كريم فهمي، يعيش مع زوجته بسعادة، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة ولكن إصابة الزوج بمرض خطير تقلب كل الموازين.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، ومن تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل ويعرض على منصة شاهد.

