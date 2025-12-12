الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: أجواء باردة وتدفق للسحب الممطرة على هذه المناطق

الطقس اليوم، فيتو
الطقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب الممطرة على الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

طوارئ بالمواني بسبب حالة الطقس وتعليمات مشددة بالتنسيق مع الأرصاد

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الجمعة، درجات حرارة منخفضة

وأن فرصة الأمطار مازالت مستمرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى مع أجواء باردة إلى مائلة للبرودة على معظم الأنحاء


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس اليوم الجمعة الطقس الطقس في القاهرة

مواد متعلقة

الأرصاد: أجواء غائمة على القاهرة الكبرى وتدفق للسحب الممطرة

خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة، تعرف عليها

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، قلة حدة الأمطار.. الشبورة المائية الكثيفة ما زالت مسيطرة.. وانخفاض درجات الحرارة عرض مستمر

كاترين تقترب من الصفر، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الجمعة، درجات حرارة منخفضة

حالة الطقس، أماكن هطول الأمطار المتوسطة غدا

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا الجمعة

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

الإمارات تهزم الجزائر بركلات الترجيح وتصعد لنصف نهائي كأس العرب

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مدرسة قرآنية متفردة، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ محمود على البنا (فيديو)

المتسابق محمود كمال يخطف قلوب لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بصوته الذهبي(فيديو)

المتسابق محمد حسن عبد الحليم يذهل لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads