أخبار مصر

حالة الطقس غدا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا السبت، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة  بنسبة 30 % على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

طوارئ بالمواني بسبب حالة الطقس وتعليمات مشددة بالتنسيق مع الأرصاد

حالة الطقس، أماكن هطول الأمطار المتوسطة غدا

 كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا السبت حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

