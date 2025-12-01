ناصر الخليفي يختار نجم باريس سان جيرمان في 2025

18 حجم الخط

اختار القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نجم الفريق، وسط النجاحات العديدة التي تحققت طوال العام الجاري 2025.

الخليفي أفضل رئيس ناد في 2025

وتسلم ناصر الخليفي، جائزة أفضل رئيس ناد في العالم، لعام 2025 من صحيفة توتو سبورت الإيطالية.

وقال رئيس النادي الباريسي، على هامش تسلمه الجائزة "نحن فخورون للغاية بالطريقة التي نعمل بها والأسلوب الذي حققنا به النجاحات".

وأضاف "مستقبل البي إس جي سيولد هنا، ويبقى هنا، في باريس، ومن أجل جماهير هذا النادي".

النجم في باريس سان جيرمان هو الفريق

وشدد في ختام تصريحاته "النجم في باريس سان جيرمان هو الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه".

ويتولى ناصر الخليفي، رئاسة النادي الباريسي منذ صيف 2011، واعتمد لسنوات طويلة في سياسته، على ضخ أموال ضخمة لاستقطاب نجوم العالم والتعاقد مع أبرز المدربين.

