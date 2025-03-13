فخ الابتزاز الإلكتروني.. كيف تحمي نفسك؟

قال مصدر قضائي إن جريمة الابتزاز الإلكتروني هي التهديد بنشر الصور دون موافقة الطرف الآخر ومساومته باموال او طلب منه أمور غير أخلاقية مقابل عدم النشر



كيف تتعامل مع الابتزاز عن طريق الإنترنت

يجب أن يحتفظ الشخص الذي يتعرض للابتزاز من قبل شخص مجهول بجميع رسائل واتساب أو فيسبوك أو البريد الإلكتروني، التي تحتوي على التهديد.

تقديم بلاغ بالواقعة، ويتعين تقديم البلاغ فيما يخص الواقعة خلال ٣ أشهر، وذلك طبقًا للمادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية، التي نصّت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا في حالة وجود شكوى من الضحية إلى النيابة العامة.



ولا تقبل الشكوى بعد مرور ٣ أشهر من يوم علم المجني عليه بالتهديدات، وبمن أرسلها.

عدم الاستجابة لطلبات المبتز من حيث إرسال صور أو أي فيديوهات أو محادثات جديدة أو أيضًا مبالغ مالية، حيث استجابتك للمبتز لن تجعله يتوقف عن طلباته التي سوف تزيد يومًا بعد يوم حين يشعر بضعفك واستجابتك لطلباته التي لن تنتهي.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وضع المشرع عقوبة لكي تكون رادعة لكل من تسول إليه نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة.

وقد نص قانون العقوبات المصري في ذلك بالمادة 327 منه على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل او الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي".

ونص كذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.



وعاقبت المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بها أو بشرفها.

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