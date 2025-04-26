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حوادث

وانت في بيتك، طريقة تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت عن الابتزاز الإلكتروني

طرق الإبلاغ عن جرائم
طرق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني،فيتو

ترصد فيتو لقرائها، طرق تقديم بلاغ عن جرائم الابتزاز  الإلكتروني من المنزل دون الذهاب لقسم الشرطة، والعقوبة المقررة علي مرتكبي مثل هذه الجرائم.

طرق تقديم بلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني من المنزل 

-استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك  https://moi.gov.eg/.

- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.

-تقديم نموذج شكوى لمباحث الإنترنت عبر الدخول إلى موقع وزارة الداخلية. - تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، وكلمة المرور الجديدة. 

- وبعد تسجيل الدخول ينبغي إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك، وكافة تفاصيل الشكوى.28‏/01‏/2025
 

طرق تقديم بلاغ لمباحث الانترنت من المنزل

 

-تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت عبر التواصل على رقم مباحث الإنترنت واتساب أو عمل محضر عبر الإنترنت عن طريق اتباع الآتي:
-تقديم نموذج شكوى لمباحث الإنترنت عبر الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

- تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، وكلمة المرور الجديدة.

- وبعد تسجيل الدخول ينبغي إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك، وكافة تفاصيل الشكوى.

- والأهم أن تقوم باتباع مختلف التعليمات، وبعد إدخال كافة البيانات المطلوب إدخالها ستكون انتهيت من تقديم البلاغ.

طرق تحرير محضر دون الذهاب لقسم الشرطة

- كما يمكن تقديم بلاغ وتحرير محضر دون الذهاب الي قسم الشرطة 

- عن طريق بوابه النيابة العامة حيث يقوم المواطن بتقديم البلاغات والشكاوى عن طريق الدخول الى موقع النيابة العامة مع إرفاق كافة المستندات الداعمة لشكواهم 

- متابعة البلاغ عن طريق الانترنت من خلال الموقع.

عقوبة الابتزار الإلكتروني 
 

-تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر أو بطريقة إلكترونية من خلال الموبايل، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء كان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
 

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جرائم الابتزاز الالكتروني الشرطة الخط الساخن
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